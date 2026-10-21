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Egy felállványozott házat korszerűsítenek hőszigeteléssel.
Nyitókép: Pexels

Kapitány István: ennyivel tudjuk majd támogatni ingatlanonként az energetikai korszerűsítést

Infostart / MTI

Az energetikai miniszter konkrét számokkal jelentkezett arra vonatkozóan, hogy az ingatlan típusától függően legfeljebb mekkora állami támogatást lehet igényelni a korszerűsítéshez.

Az energetikai korszerűsítést célzó programban a családi házaknál legfeljebb 15,5 millió forintos, a társasházaknál pedig lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos felújítás támogatható, mindez olyan beruházásokra vonatkozik mint a szigetelés, nyílászárócsere és korszerű világítás – közölte a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kapitány István posztjában hozzátette, a családi házaknál a támogatás legfeljebb 15 millió forint, az önerő legfeljebb 500 ezer forint, a társasházaknál lakásonként a támogatás összege legfeljebb 5 millió, az önerőé pedig legfeljebb 200 ezer forint.

Az egyeztetés alatt álló programjaik elfogadása esetén 2027-től vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt lehet majd igényelni az otthonok energiahatékonyságának javítására.

A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatott hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezheti.

Évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást: fele családi ház, fele társasházi lakás - ismertette a miniszter, hozzátéve, hogy 2030-ig 120 ezer család otthona újulhat meg.

Kapitány István közösségi oldalán felsorolta, hogy a programban szigetelés, nyílászárócsere, hőszivattyú, korszerű világítás, napelem, használati melegvíz-előállítás, távhőre csatlakozás, valamint gépészeti beruházás és árnyékolás támogatható.

A tervezett 600 milliárd forintos keret legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak. „Ez kisebb számlákat jelent a családoknak, és munkát a hazai vállalkozásoknak” – fogalmazott Facebook-oldalán a tárcavezető.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István: ennyivel tudjuk majd támogatni ingatlanonként az energetikai korszerűsítést

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