Kapitány István: 57 ezer napelemes háztartás kaphat vissza nem térítendő támogatást

Kapitány István kiemelte, hogy a kivitelezési szerződések megkötésének határidejét 2027 februárjáig tolják ki, a program kiadásainak nagy részét a jövő évi költségvetésből fedezik.

Kitért arra is, hogy az év elején meghirdetett lakossági energiatároló program célja helyes: a napközben megtermelt tiszta áramot a háztartások eltárolják és később használják fel, de ehhez az előző kormány nem biztosított forrásokat.

Az új kormány a pályázatot úgy módosította, hogy az eredetileg 42 ezer, nyertesnek kihirdetett pályázó helyett 57 ezren, mintegy harmadával többen juthatnak támogatáshoz.

Kapitány István szerint a megújuló energiaforrások hatékony hasznosításához elengedhetetlen a tárolási kapacitások bővítése. Hozzátette, hogy az akkumulátorok tárolókapacitása szeptemberben már meghaladta az 1000 megawattot a 2025 végi 146 megawatthoz képest.

A kormány terve, hogy 2030-ra a jelenleginél háromszor-négyszer több energiatároló tegye kiegyensúlyozottabbá és gazdaságosabbá a nap- és szélenergia használatát - zárta bejegyzését a tárcavezető.