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Budapest, 2026. július 21.Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (b) és Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója távozik a párt parlamenti frakciójának ülésérõl a Képviselõi Irodaházból 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz kommunikációs igazgatója Matolcsy György őrizetbe vételével kapcsolatban leszögezte: mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog.

A Fidesz elvárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai ügyében indult eljárást a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le – közölte Havasi Bertalan, az ellenzéki párt sajtófőnöke szerdán azzal kapcsolatban, hogy őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt.

„A Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében másfél évvel ezelőtt indult eljárás. Elvárjuk, hogy a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást” – írta Havasi Bertalan.

Alapvető érdek, hogy az alapítványok gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi kérdés tisztázódjon, és az esetleges felelősséget a hatóságok teljeskörűen feltárják.

A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog

– közölte a Fidesz sajtófőnöke. Bátki Pál, a volt jegybankelnök jogi képviselője szerda délelőtt erősítette meg az MTI-nek a Telex információját, miszerint az ügyészség szerda reggel őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, akit kihallgatnak a Központi Nyomozó Főügyészségen.

A volt jegybankelnököt gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják – tette hozzá Bátki Pál. Jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban van ügyfelével.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán azt közölte, hogy

összehangolt „nyomozási cselekményeket” hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban.

Azt írták, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan a kora esti órákban adnak – írták.

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Kezdőlap    Belföld    Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

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