„Az emberek látni akarják az elszámoltatást” – amerikai hírügynökségnek adott interjút Magyar Péter

Elindult Magyarországon az előző kormány által törvénytelenül felhasznált javak ügyében kezdeményezett elszámoltatás, azonban a folyamatnak a jogállamiság elve mentén kell haladnia – mondta Magyar Péter miniszterelnök az AP amerikai hírügynökségnek adott, szerdán közzétett interjújában.

„A magyar emberek érthető módon látni akarják a felelősök elszámoltatását, megbüntetését és az ellopott javak visszaszerzését” – jelentette ki Magyar Péter, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a folyamatnak éppen ama jogállamiságnak a keretein belül kell zajlania, „amelyet Orbán Viktor kormánya olyan gyakran semmibe vett”.

Mint mondta, érzi a türelmetlenséget, azonban rámutatott arra is, hogy a kormány jogállamiságon alapuló, demokratikus országot akar építeni, olyan országot, amely betartja az európai uniós jogot és az alapjogokat, ez pedig időbe telik.

„Igyekszem elmagyarázni az embereknek, hogy a maffia- és bűnügyi filmeknél sem az első tíz perc a legizgalmasabb, hanem a közepe és a vége” – tette hozzá.

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