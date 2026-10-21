Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit.
Az ügyvéd elmondta: szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen.
A Magyar Nemzeti Bank volt elnökét
- gazdasági csalás bűntette és
- hamis magánokirat felhasználásának vétségével
gyanúsítják – tette hozzá Bátki Pál.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán azt közölte, hogy összehangolt „nyomozási cselekményeket" hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban.
Azt írták, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan a kora esti órákban adnak – írták.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon írt Matolcsy György őrizetbe vételéről, kitérve arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke egykor minisztere volt Orbán Viktor korábbi kormányfőnek.