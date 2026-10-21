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Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank épületében 2020. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt

Infostart / MTI

A Magyar Nemzeti Bank volt elnökét gazdasági csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit.

Az ügyvéd elmondta: szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen.

A Magyar Nemzeti Bank volt elnökét

  • gazdasági csalás bűntette és
  • hamis magánokirat felhasználásának vétségével

gyanúsítják – tette hozzá Bátki Pál.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán azt közölte, hogy összehangolt „nyomozási cselekményeket" hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban.

Azt írták, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan a kora esti órákban adnak – írták.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon írt Matolcsy György őrizetbe vételéről, kitérve arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke egykor minisztere volt Orbán Viktor korábbi kormányfőnek.

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