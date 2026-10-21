MNB-ügy – Magasabb sebességi fokozatra kapcsol az ügyészség

Összehangolt „nyomozási cselekményeket” hajt végre szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban – közölte a vádhatóság.

Azt írták, hogy az úgynevezett MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei jelenleg több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi – tették hozzá.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan szerdán, a kora esti órákban adnak.

Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérték a sajtó türelmét, jelezve: az ügyben további információkat az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében nem tudnak közölni.