Arculcsapás a 10,7 százalékos béremelés a közgyűjteményi dolgozóknak a KKDSZ szerint

Az azonnali ágazati béremelésért szervezett tüntetésen Dobrovits Orsolya csalódottságának hangot adva azt mondta, úgy tudja, a 10,7 százalékos nettó béremelésnek részét képezik majd más kedvezmények és támogatások, például a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó 9 százalékra való csökkentése, és majd a garantált bérminimum emelése is, így a 10,7 százalékos emelés „nem ér semmit, nullával egyenlő”.

Úgy fogalmazott, folytatni fogják a bérharcot, amelyet azért indítottak sok évvel ezelőtt, hogy a kulturális területen - a múzeumokban, levéltárakban, közgyűjteményi és közművelődési intézményekben, valamint a fővárosi állatkertben - dolgozók megfelelő, tisztességes bért kapjanak. Hozzátette, a területen számos magasan képzett, gyakran 20-30 éves munkatapasztalattal bíró szakember dolgozik, ehhez képest az ágazati bér körülbelül bruttó 460 ezer forint. A kulturális területen dolgozók szerinte a legkevesebbet viszik haza a közszférán belül, pedig a közszféra bérei is „gyalázatosan alacsonyak”.

A tüntetésen a szaktárca több államtitkárával együtt megjelent Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is, aki hangsúlyozta, hogy a 10,7 százalékos béremelés minden máson felül értendő és differenciáltnak kell lennie. Arra is kitért, hogy 16 év hibáit, mulasztásait nem lehet néhány hónap alatt helyrehozni, és hogy „elképesztő nehézségekkel” néznek szembe „az előző kormány herdálása és felelőtlen gazdálkodása miatt”.

A szaktárca vezetője az eseményen javasolta a kulturális dolgozók érdekegyeztető tanácsának újraindítását is.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy a Fidesz-KDNP-kormány több mint nyolc százalékos költségvetési hiánnyal adta át a kormányzást, és az elmúlt 16 évben semmibe vette a kulturális szektort, így a dolgozók felháborodása jogos. A 10,7 százalékos emelés „nem az út vége” – fogalmazott.

Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a 10,7 százalékos emelés kapcsán elmondta, hogy tudnak az ágazatban, valamint az egyes intézményekben is kialakult bérollóról, amelyet figyelembe fognak venni. Hozzátette: az átvilágítások alkalmával eltávolítják azokat, akikre nincs szükség a működéshez.

Tompa Enikő, a minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy minden tárca miniszterei és államtitkárai oroszlánként küzdenek az ágazatukban dolgozókért, miután az elmúlt 16 évben számos szakmát „lerohasztottak”, tönkretették azok becsületét. A 10,7 százalékos emelés csak a kezdet, el fogják érni a korábban vállalt 25 százalékos emelést – jelentette ki.