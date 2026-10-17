Elutasították a Pócs János elleni feljelentést, párttársai máris visszatámadnak

A nyomozóhatóság elutasító határozatának előzménye, hogy Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista feljelentést tett a Szőlő utcai gyermekvédelmi esethez kapcsolódó „Zsolti bácsi”-ügyben.

A beadványban azt állította, hogy Pócs Jánoshoz köthető személyek anyagi juttatás ellenében hoztak létre valótlan bizonyítékokat és megrendezett interjúkat.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása alapján a feljelentés kiegészítését követően megállapították, hogy nyomozás elrendelésére nincs jogalap.

A döntésre reagálva Pócs János a közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem bűncselekmény a valóság bemutatása.

Az eredeti üggyel kapcsolatban Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a vasarnap.hu-nak adott interjújában előre kidolgozott karaktergyilkosságnak nevezte a történteket, amelynek célpontja szerinte Semjén Zsolt pártelnök volt. Hangsúlyozta, hogy az ügyet nem lehet egy bocsánatkéréssel lezárni, a cselekményeknek büntetőjogi következményekkel kell járniuk.

Semjén Zsolt a párt lakitelki választmányi ülése után megerősítette: a személyét ért vádak miatt megtett saját feljelentéseit esze ágában sincs visszavonni.

A miniszterelnök-helyettes a magyar politika történetében példátlannak nevezte az ellene irányuló támadást, és egyértelművé tette, hogy elvárása szerint a rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük a tetteikért.