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Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a badacsonyi borvidék gasztronómiai eseményének megnyitóján az Anantara New York Palace Budapest Hotelben 2026. április 11-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Elutasították a Pócs János elleni feljelentést, párttársai máris visszatámadnak

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ELŐZMÉNYEK

Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Pócs János országgyűlési képviselő ellen tett feljelentést. Eközbena KDNP vezetői, Semjén Zsolt és Latorcai Csaba jogi következményeket követelnek az eredeti, szerintük lejárató célzatú vádak megfogalmazóival szemben.

A nyomozóhatóság elutasító határozatának előzménye, hogy Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista feljelentést tett a Szőlő utcai gyermekvédelmi esethez kapcsolódó „Zsolti bácsi”-ügyben.

A beadványban azt állította, hogy Pócs Jánoshoz köthető személyek anyagi juttatás ellenében hoztak létre valótlan bizonyítékokat és megrendezett interjúkat.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása alapján a feljelentés kiegészítését követően megállapították, hogy nyomozás elrendelésére nincs jogalap.

A döntésre reagálva Pócs János a közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem bűncselekmény a valóság bemutatása.

Az eredeti üggyel kapcsolatban Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a vasarnap.hu-nak adott interjújában előre kidolgozott karaktergyilkosságnak nevezte a történteket, amelynek célpontja szerinte Semjén Zsolt pártelnök volt. Hangsúlyozta, hogy az ügyet nem lehet egy bocsánatkéréssel lezárni, a cselekményeknek büntetőjogi következményekkel kell járniuk.

Semjén Zsolt a párt lakitelki választmányi ülése után megerősítette: a személyét ért vádak miatt megtett saját feljelentéseit esze ágában sincs visszavonni.

A miniszterelnök-helyettes a magyar politika történetében példátlannak nevezte az ellene irányuló támadást, és egyértelművé tette, hogy elvárása szerint a rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük a tetteikért.

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Kezdőlap    Belföld    Elutasították a Pócs János elleni feljelentést, párttársai máris visszatámadnak

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