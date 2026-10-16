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Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Megszüntették a nyomozást a fideszes influenszer ügyében

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Megszüntette a rendőrség a Szakács István ügyében indult nyomozást – tudta meg a Magyar Nemzet a Fővárosi Főügyészségtől. A fideszes influenszer ellen azt követően indult eljárás, hogy egy videóban arról beszélt: ha Magyar Péter börtönbe záratná Orbán Viktort, a miniszterelnököt bárhonnan kiszabadítanák.

A Nemzeti Nyomozó Iroda bizonyítottság hiányában szüntette meg az eljárást. A főügyészség tájékoztatása szerint az egyik feljelentő panaszt nyújtott be a döntés ellen, ezt azonban elutasították, mivel a feljelentő nem minősült sértettnek, így nem volt jogosult panaszt tenni. A főügyészség a megszüntető határozatot is felülvizsgálta, és megalapozottnak találta – közölte a Magyar Nemzettel a Fővárosi Főügyészség.

Szakács István júliusban közzétett videója után a rendőrök házkutatást tartottak nála, családja előtt megbilincselték, majd kihallgatásra vitték. Azzal gyanúsították meg, hogy terrorcselekmény elkövetésével fenyegetett, ám később szabadon engedték. Szakács István panaszt tett a gyanúsítás ellen, amelynek az ügyészség helyt adott, így megszűnt a gyanúsítotti jogállása. A nyomozás lezárásával az eljárás is véget ért.

Az influenszer több interjúban is arról beszélt, hogy a rendőrök emberségesen bántak vele, és csupán a munkájukat végezték, utasításra cselekedve – jegyzi meg a lap.

Szakács István a nyomozás megszüntetésére reagálva a Facebookon azt írta, hogy bár az eljárás lezárása fontos fordulópont, továbbra is választ vár arra, miért kellett ilyen körülmények között intézkedni vele szemben.

Egyebek mellett hangsúlyozta, hogy továbbra is vállalja a videóban elmondott véleményét, és szerinte a politikai véleménynyilvánítás önmagában nem lehet bűncselekmény. Hozzátette: nem állítja, hogy a nyomozás megszüntetése automatikusan bizonyítaná a korábbi intézkedések jogellenességét, de világos válaszokat vár a történtekre, és azt is felvetette, ki vállal felelősséget az általa és családja által elszenvedett lelki teherért.

Azt írta, nem hagy fel a közéleti szerepvállalással, és nem hallgat el a politikai véleménye miatt. Bejegyzését azzal zárta: „A hangomat nem vették el. És nem is fogják, erre esküszöm!”

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Kezdőlap    Belföld    Megszüntették a nyomozást a fideszes influenszer ügyében

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