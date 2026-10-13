ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
326.4
bux:
142940.29
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nem elég a traffipax, még egy különleges módszert is bevetettek a rendőrök

Infostart

Nem mindenhol alkalmazzák ezt az ellenőrzést.

Habár az útvonaltervező alkalmazások sok helyen jelzik a sebességmérőket, a rendőrök alkalmi ellenőrzéseket is rendszeresen végeznek. Ilyenkor gyakori, hogy egyes autósok jelzik a szemből közlekedőknek, hogy traffipaxolás várható előttük. Nem mindegy azonban, hogy ezt hol és hogyan teszik.

A hvg.hu számolt be arról, hogy Lengyelországban, Myślenice és Tokarnia környékén tartottak közlekedési akciót a rendőrök, amelynek során drónt is bevetettek. A magasból figyelték, kik azok, akik a fényszóró felvillantásával jeleznek a traffipax miatt. Az akció során 71 járművet ellenőriztek és 47 esetben éppen azért intézkedtek, mert az autósok villogással figyelmeztették társaikat. A sofőrökre fejenként 200 zloty, vagyis nagyjából 17 ezer forintnak megfelelő bírságot szabtak ki.

A lengyel hatóságok érvelése szerint az ilyen figyelmeztetés azért is problémás lehet, mert nem lehet tudni, kit segít hozzá ahhoz, hogy elkerülje az ellenőrzést. Akár olyan sofőr is megúszhat egy rendőri találkozást, aki például ittasan ül volán mögé.

Fontos tudni, hogy itthon nem vonatkozik kifejezett tilalom az ilyen villantásokra, ám a portál egy korábbi cikke szerint más miatt problémás lehet ez a gyakorlat: például a fényszóró szabálytalan használata baj lehet, mondjuk ha a sofőr a villogással elvakítja a többi közlekedőt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem elég a traffipax, még egy különleges módszert is bevetettek a rendőrök

rendőrség

lengyelország

ellenőrzés

traffipax

villogás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről

A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről
Nahalka István oktatáskutató után újabb szakember fejtette ki véleményét az InfoRádióban a magyar iskolarendszer megújításáról. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Gloviczki Zoltán volt helyettes államtitkár, az Oktatási Hivatal korábbi vezetője úgy látja, a túl nagy szabadság és a túlszabályozottság sem viszi előre ezt a területet. Szerinte a legfontosabb az lenne, hogy több lehetőséget kapjanak a helyi közösségek, a tanárok és az iskolák.
VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden

Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine. Az államfő kijelentette, hogy az első nap adataiból tisztán látszik, hogy Moszkvának nem szerel a tervei között az amerikaiak által bejelentett tűzszünet betartása, ami világosan jelzi, hogy a Kreml valójában nem érdekelt békében. Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz idézte Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztjének vészjósló fejtegetését. A befolyásos politikus arról beszélt, hogy szerinte a Nyugat arra készül, hogy lezárják a Balti-tenger bejáratánál a tengerszorosokat, ami rendkívül fontos átjárót jelent az orosz tengeri kereskedelem számára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megéri négyévszakos abroncsra váltani 2026-ban? Erre kevesen gondolnak: komoly ára lehet a kényelemnek

Megéri négyévszakos abroncsra váltani 2026-ban? Erre kevesen gondolnak: komoly ára lehet a kényelemnek

Egyre több autós választja a négy évszakos gumiabroncsokat, hogy megspórolja az évi két gumicserét, ám a kényelemnek ára lehet

BBC
Business Sport Travel Science
On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

Yemen's entrenched civil war is now impossible to ignore. But in operating rooms in its port city of Aden, geopolitics feels remote.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 06:13
Bekövetkezett az ősz egyik csalhatatlan jele a Balatonnál
2026. október 13. 06:00
A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről
×
×