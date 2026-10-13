Nem elég a traffipax, még egy különleges módszert is bevetettek a rendőrök

Habár az útvonaltervező alkalmazások sok helyen jelzik a sebességmérőket, a rendőrök alkalmi ellenőrzéseket is rendszeresen végeznek. Ilyenkor gyakori, hogy egyes autósok jelzik a szemből közlekedőknek, hogy traffipaxolás várható előttük. Nem mindegy azonban, hogy ezt hol és hogyan teszik.

A hvg.hu számolt be arról, hogy Lengyelországban, Myślenice és Tokarnia környékén tartottak közlekedési akciót a rendőrök, amelynek során drónt is bevetettek. A magasból figyelték, kik azok, akik a fényszóró felvillantásával jeleznek a traffipax miatt. Az akció során 71 járművet ellenőriztek és 47 esetben éppen azért intézkedtek, mert az autósok villogással figyelmeztették társaikat. A sofőrökre fejenként 200 zloty, vagyis nagyjából 17 ezer forintnak megfelelő bírságot szabtak ki.

A lengyel hatóságok érvelése szerint az ilyen figyelmeztetés azért is problémás lehet, mert nem lehet tudni, kit segít hozzá ahhoz, hogy elkerülje az ellenőrzést. Akár olyan sofőr is megúszhat egy rendőri találkozást, aki például ittasan ül volán mögé.

Fontos tudni, hogy itthon nem vonatkozik kifejezett tilalom az ilyen villantásokra, ám a portál egy korábbi cikke szerint más miatt problémás lehet ez a gyakorlat: például a fényszóró szabálytalan használata baj lehet, mondjuk ha a sofőr a villogással elvakítja a többi közlekedőt.