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Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 11-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

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A parlament nem függesztette fel sem Gurzó Mária (Tisza), sem Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogát.

Magánvádas rágalmazási ügy miatt kérték Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztését. A politikus felszólalt a szavazás előtt, ismertetve, hogy a mezőkovácsházi fenyőüzlet mellett a választási kampány során egy nő kiabálva kampányolt, ebből alakult ki szóbeli konfliktus. A politikus elmondása szerint meglepődött, amikor később megtudta, hogy feljelentették.

A Mentelmi Bizottság Gurzó Mária a mentelmi jog fenntartását javasolta, míg felszólalásában Gurzó Mária azt kérte, adják ki a mentelmi jogát, hogy bíróság előtt védhesse meg igazát. A képviselők a szavazáskor a mentelmi jogát nem függesztették fel.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szintén azt kérte felszólalásában, hogy függesszék fel a mentelmi jogát. Az ő esetében szintén egy magánvádas rágalmazási ügyról volt szó, egy bírósági végrehajtó tett feljelentést egy tévéműsorban elhangzott, a végrehajtói rendszer korrupciós működésével kapcsolatos kijelentései miatt, amiket hozzá eljutott dokumentumok alapján tett. A képviselők a politikus mentelmi jogát nem függesztették fel.

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Kezdőlap    Belföld    Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

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