Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Magánvádas rágalmazási ügy miatt kérték Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztését. A politikus felszólalt a szavazás előtt, ismertetve, hogy a mezőkovácsházi fenyőüzlet mellett a választási kampány során egy nő kiabálva kampányolt, ebből alakult ki szóbeli konfliktus. A politikus elmondása szerint meglepődött, amikor később megtudta, hogy feljelentették.

A Mentelmi Bizottság Gurzó Mária a mentelmi jog fenntartását javasolta, míg felszólalásában Gurzó Mária azt kérte, adják ki a mentelmi jogát, hogy bíróság előtt védhesse meg igazát. A képviselők a szavazáskor a mentelmi jogát nem függesztették fel.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szintén azt kérte felszólalásában, hogy függesszék fel a mentelmi jogát. Az ő esetében szintén egy magánvádas rágalmazási ügyról volt szó, egy bírósági végrehajtó tett feljelentést egy tévéműsorban elhangzott, a végrehajtói rendszer korrupciós működésével kapcsolatos kijelentései miatt, amiket hozzá eljutott dokumentumok alapján tett. A képviselők a politikus mentelmi jogát nem függesztették fel.