Kinevezték a MEKH új elnökét

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény rendelkezései alapján a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a hivatal új elnökét.

Losonczy Géza az energetikai szektor elismert szakértője, aki közel húsz éve támogatja az iparág szereplőit stratégiai és szabályozási kérdésekben. Nemzetközi tapasztalatát Európa csaknem valamennyi országának energiapiacán, valamint több európai és ázsiai ország szabályozási reformjaiban való közreműködés során szerezte – írták.

Szakterülete felöleli a MEKH által felügyelt valamennyi ágazatot, a földgáz- és villamosenergia-piactól a megújuló energiákon és a távhőszektoron át egészen a hulladékgazdálkodási és víziközmű-területekig. Az elmúlt húsz év során a MEKH szakembereivel számos költségfelülvizsgálati és szabályozásfejlesztési projektben dolgozott együtt, hozzájárulva a magyar energiaszektor fejlődéséhez és modernizációjához – közölték.

A Magyar Közlöny kedd esti számában olvasható, hogy Juhász Edit, a MEKH elnökének közszolgálati jogviszonya október 15-ei hatállyal megszűnik, miután lemondott pozíciójáról.