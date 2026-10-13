Átmenetileg szünetel egyes könyvek értékesítése

Mint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közölte, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszűnése miatt szükségessé vált a könyvek terjesztési jogainak rendezése, valamint az érintett jogi személyekkel kötött szerződések megújítása.

Az adminisztratív és jogi folyamat több könyvesboltot, köztük a Terror Háza Múzeum ajándékboltját is érinti. A könyvek értékesítése a szükséges jogi és szerződéses feltételek rendezését követően újraindul – írták.