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Egy szürke pulóveres nő egy könyvet olvas.
Nyitókép: Unsplash

Átmenetileg szünetel egyes könyvek értékesítése

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A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnésével összefüggésben átmenetileg szünetel az alapítvány gondozásában megjelent könyvek értékesítése.

Mint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közölte, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszűnése miatt szükségessé vált a könyvek terjesztési jogainak rendezése, valamint az érintett jogi személyekkel kötött szerződések megújítása.

Az adminisztratív és jogi folyamat több könyvesboltot, köztük a Terror Háza Múzeum ajándékboltját is érinti. A könyvek értékesítése a szükséges jogi és szerződéses feltételek rendezését követően újraindul – írták.

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Kezdőlap    Belföld    Átmenetileg szünetel egyes könyvek értékesítése

közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány

társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium

kekva

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine. Az államfő kijelentette, hogy az első nap adataiból tisztán látszik, hogy Moszkvának nem szerel a tervei között az amerikaiak által bejelentett tűzszünet betartása, ami világosan jelzi, hogy a Kreml valójában nem érdekelt békében. Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz idézte Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztjének vészjósló fejtegetését. A befolyásos politikus arról beszélt, hogy szerinte a Nyugat arra készül, hogy lezárják a Balti-tenger bejáratánál a tengerszorosokat, ami rendkívül fontos átjárót jelent az orosz tengeri kereskedelem számára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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