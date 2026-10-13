15 km-es torlódás alakult ki a sztrádán, a hídfelújítás az oka

Jelentős torlódással indult a kedd reggel az M0-s autóúton, miután hídfelújítás miatt lezárták a két külső sávot a Deák Ferenc hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – írja az Útinform híradása nyomán a hvg.hu.

Reggel 7:30 óta a híd előtt több mint 15 kilométeresre növekedett a forgalmi dugó.

A korlátozás a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópont közötti szakaszt érinti, ahol két sávon haladhatnak a járművek. Az M5-ös irányából érkezők már a Gyál–Pestszentimre csomóponttól kezdve lassulásra, araszolásra számíthatnak, illetve az M51-es és az 5-ös főút csomópontjánál is lassú a haladás.

Emellett balesetek is nehezítették a közlekedést: az M0–M5 csomópontban is lezárásra volt szükség. Az M1-es felől érkezők az M5-ös Szeged felé vezető oldalát a Gyál–Pestszentimre csomópontnál visszafordulva tudják elérni.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!