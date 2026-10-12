Mától leáll a vonatközlekedés az észak-balatoni vonalon

A hétfőn indult első ütemben október 12. és 15. között Balatonfüred és Tapolca között valamennyi vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A szakemberek síncseréket, ágyazatpótlást és vágányátépítést végeznek több szakaszon, ami lehetővé teszi a Badacsonytomaj és Badacsonytördemic-Szigliget közötti 40 km/h-s sebességkorlátozás megszüntetését.

A pótlóbuszok a megszokott vonatmenetrendtől eltérően indulnak: Balatonfüredről 4, Tapolcáról jellemzően 5 perccel korábban járnak a buszok, míg egyes kora reggeli személyvonatok esetében akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A karbantartás éjszakai zajhatással is jár Zánka-Köveskál és Badacsonytomaj között, emellett ma délelőtt 10 és 11 óra között a badacsonytomaji vasútállomásnál lévő közúti átjárót is lezárják.

A munkálatok második üteme október 19. és 22. között következik,

amikor Székesfehérvár és Balatonfüred között lép életbe vágányzár. Ekkor a személyvonatokat teljes szakaszon pótlóbuszok helyettesítik majd, a fővárosból induló csatlakozásokhoz pedig fél órával korábban kell elindulniuk az utazóknak. A vasúttársaság kéri a közlekedőket, hogy utazás előtt tájékozódjanak a MÁVPlusz alkalmazásban és a MÁV online felületein.