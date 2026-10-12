Jönnek-e most újabb esők? Vaszkó András meteorológus válaszol

Hosszú idő után érkezett az ország legnagyobb részére hétvégén kiadós esőzés. Szombaton napközben jött délnyugat felől egy légörvényfelhő és a csapadékrendszere, amely leginkább az éjszakai órákban érintett nagy területet hazánkban. Fokozatosan haladt keleti, északkeleti irányba, és több erős csapadékrendszer is beágyazódott ebbe a kiterjedtebb felhőzónába. Ennek köszönhetően

a legtöbb csapadék a Zala, Balaton, Budapest tengely mentén,

a délnyugati országrészben a Mecsektől délnyugatra, illetve

az Alföld egy középső sávjában hullott.

Ezeken a területeken több mérőállomáson is elérte, meghaladta a 30 mm-t a csapadék mennyisége, de néhol 40 mm-nél is több esett Vaszkó András elmondása szerint.

„A legtöbb csapadékot szombat reggeltől vasárnap reggelig ebből a légörvényből Balatonkenesén mértük, 43 mm-t, de nem esett mindenütt az országban. Sopront például nem érintette ez a csapadékrendszer, ott nem hullott mérhető csapadék a mérőállomásunkon” – mondta el.

A lehullott eső hatására álló- és folyóvizeinken átmeneti vízszintemelkedés történt.

„Például Budapesten szombatról vasárnapra virradóra elérte a 10 centimétert is a vízállás, meg is haladta átmenetileg, azonban gyors csökkenésnek indult, és a hétfő reggeli adatok alapján a fővárosban ismét csak 4 cm a vízállás. Ez a csökkenés annak is köszönhető, hogy az Alpokban a hétvégén nem hullott eső ebből a légörvényből, ott a hét közepén átvonult hidegfront okozott számottevő mennyiségű csapadékot” – mutatott rá a HungaroMet meteorológusa.

A Balatonnál 1 centimétert emelkedett a vízállás az elmúlt 24 órában, átlagban 30 centimétert mérnek. A Velencei-tavon is néhány centiméteres emelkedést lehetett csupán látni, Agárdon 5 centimétert mértek a hétvégi 2-3 centiméterhez képest.

Nagyon sok csapadék, hosszan tartó áztató eső kellene az országnak A hazai tavak és folyók vízszintje a jelentősebb hétvégi csapadék hatására sem emelkedett jelentős mértékben – mondta az InfoRádióban Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A Dunánál és a Tiszánál nem is a Magyarországra hulló csapadék számít a folyók vízállása szempontjából, hanem a vízgyűjtőkön hulló csapadék. „A Tiszán kisebb vízszintemelkedés indult el, pár deciméterről beszélünk csak, hiszen a vízgyűjtőn is esett, ugyanakkor a Duna vízgyűjtőjén az Alpokban, Ausztriában, Németországban nem volt olyan csapadék, amely megváltoztatta volna a folyó rendkívül alacsony magyarországi vízállását, úgyhogy itt továbbra is rendkívül kevés víz van a mederben. De ez továbbra is igaz a Tiszára is, hiszen ez a kis vízszintemelkedés nem okozott jelentős változást” – emelte ki. A tavak közül a Balaton szempontjából jelentős változás nem történt, rendkívül száraz a vízgyűjtő terület, és nagyon gyorsan beszívódik a talajba az érkező vízmennyiség, ami miatt nagyon kevés víz jut el ilyenkor a tóba, vagy esetleg azokba a kisebb folyókba, amelyeknek Magyarország a vízgyűjtője. „A Velencei-tónál azonban, mivel kis felületről beszélünk, okozott 4-5 centiméteres vízszintemelkedést a hétvégi csapadék, de sajnos itt is annyira kevés a víz a mederben – negatív rekordok dőltek meg egész nyáron és ősszel is –, hogy ez csak egy nagyon-nagyon kicsi emelkedés volt” – fogalmazott. Hozzátette: a következő napokban már nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem a vízgyűjtőkön, sem pedig a magyarországi területen. Mivel mostanra már több évnyi csapadékhiány alakult ki az országban, nagyon nagy mennyiségű csapadéknak, hosszan tartó áztató esőnek kéne következnie Siklós Gabriella elmondása szerint ahhoz, hogy a helyzet javuljon mind a vízgyűjtő területeken, külföldön, mind pedig itt az országban.

Vaszkó András arról is beszélt, hogy a következő napokban ismét száraz időjárásra számíthatunk, vagyis a mostani légörvény nem indított el egy tartósan csapadékos időszakot.

„Ismét magas nyomás peremére kerülünk, és ugyan időnként érintenek minket nedvesebb léghullámok, ami miatt időnként átmeneti felhősödésre lehet számítani a következő napokban, de

gyenge csapadék is csak kevés helyen hullhat.

A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakul a nappali órákban, az éjszakák viszont hűvösek, helyenként hidegek lesznek, a derült, szélvédett fagyzugokban fagypont alatti hőmérsékletekkel” – mondta a meteorológus.

A cikk Gyulai Péter interjúi alapján készült.