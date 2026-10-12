Jönnek-e most újabb esők? Vaszkó András meteorológus válaszol

Hosszú idő után érkezett az ország legnagyobb részére hétvégén kiadós esőzés. Szombaton napközben jött délnyugat felől egy légörvényfelhő és a csapadékrendszere, amely leginkább az éjszakai órákban érintett nagy területet hazánkban. Fokozatosan haladt keleti, északkeleti irányba, és több erős csapadékrendszer is beágyazódott ebbe a kiterjedtebb felhőzónába. Ennek köszönhetően
- a legtöbb csapadék a Zala, Balaton, Budapest tengely mentén,
- a délnyugati országrészben a Mecsektől délnyugatra, illetve
- az Alföld egy középső sávjában hullott.
Ezeken a területeken több mérőállomáson is elérte, meghaladta a 30 mm-t a csapadék mennyisége, de néhol 40 mm-nél is több esett Vaszkó András elmondása szerint.
„A legtöbb csapadékot szombat reggeltől vasárnap reggelig ebből a légörvényből Balatonkenesén mértük, 43 mm-t, de nem esett mindenütt az országban. Sopront például nem érintette ez a csapadékrendszer, ott nem hullott mérhető csapadék a mérőállomásunkon” – mondta el.
A lehullott eső hatására álló- és folyóvizeinken átmeneti vízszintemelkedés történt.
„Például Budapesten szombatról vasárnapra virradóra elérte a 10 centimétert is a vízállás, meg is haladta átmenetileg, azonban gyors csökkenésnek indult, és a hétfő reggeli adatok alapján a fővárosban ismét csak 4 cm a vízállás. Ez a csökkenés annak is köszönhető, hogy az Alpokban a hétvégén nem hullott eső ebből a légörvényből, ott a hét közepén átvonult hidegfront okozott számottevő mennyiségű csapadékot” – mutatott rá a HungaroMet meteorológusa.
A Balatonnál 1 centimétert emelkedett a vízállás az elmúlt 24 órában, átlagban 30 centimétert mérnek. A Velencei-tavon is néhány centiméteres emelkedést lehetett csupán látni, Agárdon 5 centimétert mértek a hétvégi 2-3 centiméterhez képest.
Vaszkó András arról is beszélt, hogy a következő napokban ismét száraz időjárásra számíthatunk, vagyis a mostani légörvény nem indított el egy tartósan csapadékos időszakot.
„Ismét magas nyomás peremére kerülünk, és ugyan időnként érintenek minket nedvesebb léghullámok, ami miatt időnként átmeneti felhősödésre lehet számítani a következő napokban, de
gyenge csapadék is csak kevés helyen hullhat.
A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakul a nappali órákban, az éjszakák viszont hűvösek, helyenként hidegek lesznek, a derült, szélvédett fagyzugokban fagypont alatti hőmérsékletekkel” – mondta a meteorológus.
A cikk Gyulai Péter interjúi alapján készült.