Megkérdezik a betegeket is: szemléletváltás az egészségügyben, Hegedűs Zsolt részleteket árult el

„Szemléletváltás Magyarországon is! Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program és az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése” – hangsúlyozta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a bejegyzésében.

Mint írja, „az ERAS, a PROMs és a PREMs más országokban már régóta jól bevált gyakorlatok. Régóta tudjuk, hogy ezeknek Magyarországon is működniük kellene.”

Részleteket is elárult, hogy ez mit jelent a gyakorlatban:

Megkérdezik a betegeket is, hogyan érzik magukat az ellátást követően, és milyen tapasztalatokat szereztek az egészségügyi ellátás során. Fontos, hogy ne csak a gyógyítás eredményét mérjék, hanem azt is, hogyan élik meg a betegek a gyógyulás folyamatát.

Az eredményeket visszacsatolják a gyógyítókhoz, kórházakhoz, döntéshozókhoz, hogy abból tanuljanak, és ha kell, változtassanak.

Gyorsított felépülést és rehabilitációt támogató protokollokat vezetnek be, amelyek elősegítik a betegek gyorsabb gyógyulását, annak minden előnyével együtt.

„Most az elméletet a gyakorlatba ültetjük. Ami működik jól a fejlettebb egészségügyi rendszerekben, azt átvesszük és alkalmazzuk Magyarországon” –hangsúlyozza a miniszter.