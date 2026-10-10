Magyar Péter az egészségügy pénzeiről tett közzé fontos üzenetet

Folytatódnak a változások az egészségügyben. Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program és az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése – közölte Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, aki részleteket is elárult arról, mit jelet ez a gyakorlatban.

Magyar Péter miniszterelnök pedig újabb Facebook-poszban megerősítette, hogy 500 milliárd forinttal növelik az egészségügyi kiadásokat. A kormányfő pénteki tájékoztatóján utalt rá, hogy péntek este és a hétvégén is tovább folytatódnak az egyeztetések a 2027-es költségvetésről, így a bejegyzés most arra utalhat, hogy ezt az összeget mindenképpen beépítik a büdzsébe.