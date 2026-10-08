Azt írták, hogy csütörtök délelőtt baleseti helyszínelés miatt Pátroha és Demecser között szünetel a vonatközlekedés, várhatóan délig pótlóbuszokra kell átszállniuk az utazóknak.
Tragédia bénítja a forgalmat a záhonyi fővonalon
Halálra gázolt egy embert egy vonat Pátroha és Demecser között csütörtök reggel, ezért a záhonyi fővonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni – közölték a MÁV-csoport oldalán.
Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat
Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában
sport a tévébenCselgáncs-vb-döntők és kézilabda-rangadók
Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2026
Csütörtökön elindult a Portfolio Energy Investment Forum 2026, ahol a magyar és európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetők és nemzetközi szakértők vitatják meg az ágazat legfontosabb kihívásait. A konferencia fókuszában az európai versenyképesség, az energiabiztonság, a geopolitikai átrendeződés és a zöld átállás áll. A nyitószekcióban Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti, a délutáni programban pedig a napenergia utáni következő nagy beruházási hullám lehetőségeit, a földgázpiac átalakulását és az orosz energiahordozókról való leválás kérdéseit járják körül. A rendezvényen a finanszírozási kilátások és a villamosenergia-piac új működési modelljei is kiemelt figyelmet kapnak.
Furcsa dolog történt a Revolut számlákon: sok magyar felhasználó pénzt kapott vissza
Több Revolut-felhasználó is visszakapta korábbi vásárlásainak összegét, de a pénzt egyelőre nem érdemes elkölteni.
US and Lebanon protecting wanted Syrian general, BBC finds
Bassam al-Hassan, linked to reporter Austin Tice's abduction, is being sheltered in return for information.