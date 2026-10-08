Tragédia bénítja a forgalmat a záhonyi fővonalon

Csütörtökön elindult a Portfolio Energy Investment Forum 2026, ahol a magyar és európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetők és nemzetközi szakértők vitatják meg az ágazat legfontosabb kihívásait. A konferencia fókuszában az európai versenyképesség, az energiabiztonság, a geopolitikai átrendeződés és a zöld átállás áll. A nyitószekcióban Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti, a délutáni programban pedig a napenergia utáni következő nagy beruházási hullám lehetőségeit, a földgázpiac átalakulását és az orosz energiahordozókról való leválás kérdéseit járják körül. A rendezvényen a finanszírozási kilátások és a villamosenergia-piac új működési modelljei is kiemelt figyelmet kapnak.