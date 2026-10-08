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Nyitókép: Unsplash.com

Tragédia bénítja a forgalmat a záhonyi fővonalon

Infostart / MTI

Halálra gázolt egy embert egy vonat Pátroha és Demecser között csütörtök reggel, ezért a záhonyi fővonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni – közölték a MÁV-csoport oldalán.

Azt írták, hogy csütörtök délelőtt baleseti helyszínelés miatt Pátroha és Demecser között szünetel a vonatközlekedés, várhatóan délig pótlóbuszokra kell átszállniuk az utazóknak.

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Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
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