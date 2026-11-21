Lőrincz Viktória a pénteken közzétett videóban hangsúlyozta: a korábbi kiírásra beérkezett pályázatokat már elbírálták, ezért még novemberben új pályázatot írnak ki, hogy minél több település részesüljön segítségben.

Gajdos László a videóban kijelentette: „az előző kormány nem tett semmit, tétlenül nézte végig, hogy több mint tíz évig hordták be Magyarországra az azbeszttel szennyezett zúzott köveket, és ebből épített a lakosság utat". Ez a kormány azonnal intézkedett, és elkezdődött a segítségnyújtás az azbeszttel szennyezett településeknek – tette hozzá a tárcavezető.

Az azbesztszennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján Szombathelyen robbant ki, miután Nemény András, a vasi megyeszékhely polgármestere a kormányhivatal főigazgatójával közös rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az oladi városrész 24 utcáján 12 kilométer hosszúságban évekkel korábban osztrák bányákból származó, azbeszttartalmú kőzúzalékkal borították, amelynek levegőben szálló rostja súlyosan egészségkárosító.

A következő hetekben számos vasi önkormányzat, közöttük Kőszeg, Lukácsháza, Táplánszentkereszt, Bük és Sárvár és Szentgotthárd is jelezte érintettségét, a laboratóriumi vizsgálatok ezeken a településeken is a határértéket meghaladó azbeszttartalmat mutattak ki. A Vas Megyei Kormányhivatal később arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz 720 Vas megyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna.

Az önkormányzat ősszel majdnem egymilliárd forintból – folyószámlahitelének terhére – saját pénzén végeztette el az érintett utcák ideiglenes bitumenes lefedését. Októberben benyújtották 2,48 milliárd forintos igényüket a kormányzat által létrehozott azbesztmentesítési alap pályázatára, de a remélt támogatás elnyerését bizonytalanná teszi, hogy akkreditált levegővizsgálatokkal kell igazolni az azbesztrostok jelenlétét az érintett területeken.

Nemény András arra hívta fel a figyelmet, hogy a város éppen azért végeztette el saját forrásból az utak bitumenes zárását, hogy megszüntesse a veszélyes anyag kiporzását, így viszont a már lefedett útszakaszokon utólag nehéz igazolni a levegő korábbi szennyezettségét. A polgármester a követelményt – amely szerinte nem volt egyértelműsítve a pályázati kiírásban – teljesíthetetlennek, „szakmaiatlannak és felháborítónak" nevezte.

Hozzátette: csak Szombathelyen 317 levegőmérést kellene elvégezni, miközben egy ilyen mérés 1,5 millió forintba kerül, tehát a költsége 475,5 millió forint lenne. Ezt még egy megyei jogú város költségvetéséből sem tudják vállalni, a kisebb településeknek pedig nincs pénzük a levegőmérésekre.

November 18-án a szombathelyi polgármester meghívására Baka András köztársasági elnök feleségével együtt látogatott el Szombathelyre, hogy személyesen tájékozódjanak a kialakult azbeszthelyzetről. Az államfő részt vett a városházán szervezett szakértői kerekasztal-beszélgetésen, közben a feleség az oladi városrészen lakókkal találkozott.

Baka András a fórumon – amelyen a régió településeinek polgármesterei is megjelentek – úgy fogalmazott: a Nyugat-dunántúli azbesztszennyezés több ezer embert érintő, határon átnyúló rendkívül súlyos környezetszennyezés, és amely a településeken élők egészségére, a környezetre, a gyermekekre és a jövő nemzedékekre is hatást gyakorol.

Szavai szerint a probléma kezelésére a lehető leggyorsabban megoldást kell találni. Magyarországhoz hasonlóan Ausztriának is közös ügye hogy a helyzetet minél alaposabban feltárják – utalt arra, hogy az azbeszttartalmú kőzet határhoz közeli osztrák kőbányákból érkezett.

Bejelentette, hogy december 4-én találkozik Alexander Van der Bellen osztrák államfővel, szavai szerint az azbesztszennyezés kérdése, a két ország közös feladatai és tevékenysége ezen a területen, „súlyozottan kerülnek majd szóba".

A két ország között nem először kerül fókuszba az azbesztszennyezés ügye, Magyar Péter miniszterelnök már május 21-én Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, „de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja".

Július 23-án jelentették be, hogy a magyar kormány úgy döntött, hárommilliárd forintos alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására.