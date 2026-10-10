A vagyonadóról árult el újabb fontos részleteket a pénzügyminiszter

Kármán András Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027 januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik egymilliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben.

Az adó kulcsa a tervek szerint

az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék,

a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz,

önbevallásos alapon.

A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra: házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50 százalékban megosztják egymás között a terhet. A kiskorúak vagyona a szülői felügyeletet gyakorló szülőéhez sorolódik, kivéve, ha saját keresetről vagy örökölt vagyonról van szó - tette hozzá.

A vagyonok értékének kiszámításában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segítséget nyújt majd: online kalkulátort készít,

és külön kalkulátort tesz elérhetővé az olyan ingatlanok árának megbecsüléséhez is, amelyeket nem adtak-vettek az elmúlt évtized során. Ahol történt adásvétel, a tranzakciótól számított egy éven belül a tranzakciós érték felhasználásával, azt követően pedig annak az értéknek az indexálásával történhet az ingatlan értékének megállapítása – közölte a tárcavezető.

A cégértékelések során alapvetően a beszámolókból és a cégek által biztosított további adatokból kell kiindulni, a svájci adójogban is használt módszerek felhasználásával – jelezte.

A kormány vagyonadó-javaslatáról folyik a társadalmi egyeztetés, várják a véleményeket – hívta fel a figyelmet Kármán András.

A társadalmi egyeztetés itt található, a kormany.hu oldalon.