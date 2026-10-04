Elektronikus zenétől női festőkig – Összművészeti kavalkád a Liszt Ünnep bevált receptje

Hatodik alkalommal rendezik meg a Liszt Ünnepet, a bevált recepten idén sem változtattak. Mint Szomolányi Janina, a Müpa operatív fesztiváligazgatója az InfoRádióban elmondta, egy olyan összművészeti fesztivál érkezik, amelyben Liszt Ferenc művészete áll a középpontban, de megannyi másra is reflektál a jelenkor művészetében.

„Ha most kifejezetten Liszt zenei örökségének markáns koncertjeit szeretném kiemelni, akkor rögtön a végén kezdeném: a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével, nemzetközi szólistagárdával fog elhangozni pont Liszt születésnapján, záróakkordként a Krisztus-oratórium, ami pár nappal előtte, október 18-án Bécsben a Musikvereinban is hallható lesz” – emelte ki.

Két ikonikus szimfonikus zenekar is érkezik Budapestre a fesztiválra: az egyik a tengerentúlról, ez a The Cleveland Orchestra, a másik pedig Hamburgból, ez az NDR Elbphilharmonie Orchester. Mindkét együttesnek a programján lesz hallható Liszt-mű, de Brahms is.

Arra, hogy miként ültetik át Liszt zenéjét, munkásságát a mai korba, arra talán Fülei Balázs és Szalai András koncertje a legjobb példa.

„A cimbalom Liszt Ferencnek is nagyon fontos hangszer volt. Ő a magyarság jelképét, a saját magyar identitásának a jelképét látta benne. Előszeretettel nyúlt is a hangszerhez, illetve cimbalomhatású kompozíciókat is írt. Ezen felbuzdulva Fülei Balázs és Szalai András kései Liszt-műveket hangszerelt át cimbalom-zongora duóra. A BMC-ben lesz ez hallható” – árulta el.

Hogy mitől lesz több a Liszt Ünnep egy hagyományos komolyzenei fesztiválnál, arról azt mondta: ez egy összművészeti városfesztivál, így lesznek például irodalmi programok is. Már jó pár éve kialakult egy szoros együttműködés a Margó Fesztivál szervezőivel, így aztán a 15. Margó-évad az őszi Margó Fesztivállal a Liszt Ünnepen fog zárulni.

„Itt könyvbemutatók lesznek, irodalmi kapcsolódású zenei programok, a 15 éves jubileum okán lesz egy gálaműsor a Nemzeti Táncszínházban, és 12. alkalommal adják át a Margó-díjat” – mondta Szomolányi Janina.

Ami a képzőművészetet illeti, az Art Market Budapest most már nagyon sok éve kapcsolódó programja a Liszt Ünnepnek. Az idei Art Marketre nagy számban érkeznek afrikai művészek, de megjelenik majd az Art Photo Budapest, és kapcsolódik hozzá köztéri szoborkiállítás is.

A Ludwig Múzeum is a fesztivál idejére időzítette az őszi tárlata megnyitóját, akárcsak a Magyar Nemzeti Galéria is, ahol közel 60 női alkotó – többek között Dénes Valéria vagy Lesznai Anna – műve lesz majd látható.

Könnyűzenei programok is lesznek a Liszt Ünnepen. Az Isolation Budapest sorozatot most már ötödik alkalommal szervezik az Akváriummal közösen, ennek keretében feltörekvő progresszív könnyűzenei formációk fognak bemutatkozni a hazai közönségnek. Október 8-án pedig a Magyar Zene Házában egy elektronikus zenei programmal indítják az egész fesztivált – sorolta a Müpa fesztiváljainak operatív igazgatója.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.