Új polgármestert választott Mátraderecske

Matyus Pétert választották meg vasárnap új polgármesternek a Heves megyei Mátraderecskén, ahol a képviselő-testület május végi feloszlatása miatt kellett időközi választást kiírni.

Matyus Péter (független) 52,44 százalékkal nyerte meg a polgármesterválasztást – derült ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a valasztas.hu oldalon közzétett adatokból. Az időközi választáson a választók 58,85 százaléka jelent meg.

A választásra jogosult mintegy 1400 helybéli hat független polgármesterjelöltre szavazhatott. A Fidesz-KDNP színeiben 2024-ben mandátumot nyert eddigi településvezető, Forgó Gábor nem szerepelt a jelöltek között. A hat képviselői helyért tizennégy független jelölt indult.