Csak a polgármestert váltották le, a képviselők mind maradtak Pusztaszentlászlón

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a 481 szavazásra jogosult közül 271-en voksoltak vasárnap. Kovács Viktóriát két független jelölt közül 164 szavazattal választották meg a település új vezetőjének, érvénytelen szavazólapot nem találtak.

A négy képviselői helyre hat független jelölt jelentkezett, a 271 szavazólap között három érvénytelen is volt. A település lakói az eddigi képviselő-testület tagjait, Jakabfy Zsoltot, Koltai Ferencet, Szilvai Gézát és Éder Ervint választották újra.

Pusztaszentlászlón júniusban oszlatta fel magát a testület a négy képviselő többségi szavazatával, mert a falu rossz anyagi helyzete miatt nem tudtak megegyezni a települést 2019 óta vezető Kaj István polgármesterrel (független) abban, hogy csökkentsék a fizetését.