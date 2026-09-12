Jászai Gellért és a 4iG is büntetőfeljelentést tesz Vályi-Nagy Vilmos ellen

Büntetőfeljelentést tesz a 4iG Nyrt. és Jászai Gellért Vályi-Nagy Vilmos ellen, mert a korábbi államtitkár a Partizánnak adott interjújában súlyos korrupcióval vádolta meg a vállalatot és annak elnökét. A cég közleménye szerint a valótlan állítások nem csupán Jászai Gellért és a 4iG Nyrt. jó hírnevét sértik, hanem jellegüknél fogva alkalmasak lehetnek a társaság tőzsdei megítélésének és árfolyamának befolyásolására is.

A cégcsoport valótlan, rosszindulatú hazugságnak nevezte a kormányzati hátszélről, a Vodafone-vásárlásról és a számlagyárügyről elhangzott állításokat, ráadásul a feljelentés mellett a műsort közreadó Partizán szerkesztőségének jogi felelősségre vonását is kezdeményezi.

A közlemény szerint a Partizán Vályi-Nagy Vilmossal készített interjúja Jászai Gellérttel és a 4iG-vel kapcsolatban súlyos ténybeli tévedések, félrevezető csúsztatások, valamint rosszindulatú és valótlan állítások sorát tartalmazza. A cég közölte, Jászai Gellért nem ismeri Vályi-Nagy Vilmost, soha nem találkozott vele, és közöttük sem közvetlen, sem közvetett munkakapcsolat nem állt fenn. Vályi-Nagy Vilmos ezért nem rendelkezhet közvetlen, valós és tényszerű ismeretekkel Jászai Gellért üzleti vállalkozásairól vagy az általa vezetett társaságok működéséről. „Az e tárgykörben tett kijelentései nélkülözik a személyes tapasztalatot és az ellenőrizhető ténybeli alapot, ezért semmilyen módon nem tekinthetők hitelesnek” – jelezte a 4iG.

A cégcsoport álláspontja szerint Vályi-Nagy Vilmos hónapok óta konspiratív módszerekkel próbál információkat gyűjteni Jászai Gellért környezetéből, miközben valótlan információk terjesztésével igyekszik lejáratni az üzletembert. Jászai Gellért környezete ezekről a próbálkozásokról több, egymástól független jelzést is kapott.

„Jászai Gellért egy tőzsdén jegyzett társaság vezetője. A személyére, üzleti tevékenységére vonatkozó valótlan állítások nemcsak személyiségi jogi szempontból aggályosak, hanem alkalmasak lehetnek a 4iG piaci megítélésének torzítására, a befektetői döntések, ezáltal pedig a társaság részvényárfolyamának befolyásolására is” – áll a társaság közleményében.

Elfogadhatatlannak tartja a cégcsoport, hogy a szerkesztőség az előzetesen rendelkezésére bocsátott tények és dokumentumok ellenére teret adott olyan állítások elhangzásának a műorban, amelyek valótlanságáról már a megjelenés előtt részletes tájékoztatást kapott, és a Partizán lényegi tények ellenőrzését sem végezte el, ezért haladéktalanul büntetőfeljelentést tesznek Vályi-Nagy Vilmossal szemben, egyúttal vizsgálják a Partizán szerkesztőségének az interjú közlésével összefüggő jogi felelősségét is.