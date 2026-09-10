A Fidesz-frakció élesen reagált Kármán András előadására

Mi lett a 480 forintos üzemanyagárral, vagy azzal az ígérettel, hogy ha túl magasak lesznek az üzemanyagárak, Kapitány István beavatkozik? – írja a Fidesz abban a közleményben, amellyel a pénzügyminiszter csütörtöki beszédére reagál.

Különösen aktuális a kérdés, hiszen ma Magyar Péter Pozsonyban a saját szemével is meggyőződhetett arról, hogy a V4 országok közül Magyarországon a legmagasabb a dízelgázolaj ára. A magas üzemanyagárakon az olajtársaságok és részvényeseik – köztük Kapitány István – szépen gazdagodnak, míg a magyar családok egyre többet fizetnek minden egyes tankolásnál – olvasható a közleményben.

A Fidesz szerint arra a kérdésre is választ várnak a magyarok, hogy a különböző titkos politikai megállapodások árán hazahozott uniós forrásoknak valójában mekkora része marad ténylegesen Magyarországon? A jelenlegi számítások szerint ugyanis legalább 70 százalékban rögtön vissza is vándorolnak a nyugat-európai cégekhez, például a szélerőművek építésén keresztül.

A Tisza Párt a magyarok pénzét a külföldi gazdasági érdekeknek adja – fogalmaznak a közleményben.

Sokakat érdekel az is, hogyan beszélhet Magyar Péter jó gazdálkodásról, miközben a rekordmagas üzemanyagár mellett rekordmagas az államadósság és a költségvetési hiány is.

A valóság az, hogy Magyar Péter és a Tisza-párt végighazudta a kampányt és most is átveri a magyar embereket – vélekedik a Fidesz.