Bardóczky Kornél a Davis Kupa-meccs előtt: ez egy összetartó csapat, nyerni megyünk Luxemburgba

Mindenféleképpen győzelmi tervekkel utazunk majd el néhány nap múlva – mondta el Bardóczky Kornél, a magyar Davis Kupa-válogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban, hozzátéve: a héten elkezdték a felkészülést Budapesten, keménypályán. Mint mondta, minden játékos állapota jó, akik a csapatban vannak, azok között szerencsére nincs sérülés, mindenki 100 százalékos edzésmunkát tud végezni.

„Úgy látom, hogy a játékosok ebben a fázisban, tíz nappal a mérkőzés előtt olyan lelki és fizikai állapotban vannak, ami megfelelő, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jó felkészülés után Luxemburgban eredményesek tudunk lenni” – tette hozzá.

Fucsovics Márton sajnos nem lehet ott, és a következő hónapokat biztosan ki kell hagynia. De ott van Marozsán Fábián és Piros Zsombor is. Utóbbi most már közelít a világranglistán a legjobb százhoz. A kérdésre, hogy hogyan néz ki a csapat felkészülése, és a másik két teniszezőnek mekkora szerepe lehet, a kapitány azt mondta: „attól függetlenül, hogy Fábi és Zsombi a ranglistán előrébb van, sokkal nagyobb versenyeken is játszanak hétről hétre, mint a másik két játékos, Makk Péter és Füle Mátyás, ez akkor is egy csapat. Tehát tényleg minden játékosra maximálisan számítok, ahogy a fiúk nagyon jól el is mondták itt a sajtóértekezleten. mindenki azt a feladatot fogja elvégezni, ami rá hárul, akár játszik, akár nem játszik. Én azt látom, hogy ezek a fiúk tényleg nagyon szeretik egymást, összetartóak, ami nagyon fontos egy ilyen csapatnál, hogy az az emberi kohézió meglegyen közöttük, ami arra ösztönzi őket, hogy egymásért is tudjanak harcolni és küzdeni” – fogalmazott – mondta el Bardóczky Kornél, a magyar tenisz Davis Kupa-válogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban.

A kapitány szerint ilyen tekintetben egyáltalán nincs különbség a játékosok között, egyenrangú partnernek tekinti mindannyiukat.

„Nyilván, ha mindenki egészséges és a legjobb formáját tudja hozni, akkor természetesen prioritásként Zsombi és Fábi, akikre valószínűleg számítani fogok, de a találkozóig még sok idő van, úgyhogy meglátjuk, hogy a felkészülés alatt lesznek-e kisebb sérülések, hogy alakulnak az edzések, úgyhogy minden játékosra maximálisan számítok” – fogalmazott.

Ez egy összetartó csapat, gyakorlatilag egy korosztályba esnek a versenyzők. A kapitány szerint nagyon fontos, hogy a játékosok gyerekkoruk óta ismerik egymást. Nem csak emberileg, hanem „teniszileg” is, sokat játszottak együtt, egymás ellen, sokat utaztak együtt versenyekre, már gyerekkoruktól kezdve a korosztályos nemzetközi tornákon.

„Tényleg nagyon jól ismerik egymást, és nagyon fontos, hogy emberileg olyan kapcsolatban vannak, hogy minden feltétel nélkül tudják egymást segíteni és küzdeni egymásért” .

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.