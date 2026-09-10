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iskolások
Nyitókép: krukphoto.com pexels.com

Világszerte romlott a középiskolások olvasási képessége: két fő oka van

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Szakértők szerint a mesterséges intelligencia és a közösségi média elterjedése jelentősen rontotta a középiskolás diákok olvasási képességeit világszerte, ami hosszú távon a gazdasági növekedést is veszélyeztetheti – írja a Wall Street Journal.

Az OECD kedden publikálta legfrissebb, 91 ország 760 ezer diákjára kiterjedő PISA-felmérését, amelynek eredményei világszerte romlottak a korábbiakhoz képest – számolt be róla a portfolio.hu

2015 és 2025 között a tagállamok diákjainak átlagos olvasási pontszáma 28 ponttal esett vissza, míg a többi országban 16 pontos csökkenést regisztráltak. Egy 20 pontos visszaesés nagyjából egy teljes tanévnyi tudásvesztésnek felel meg.

A romlás az információértékelés, a kritikus gondolkodás és a különböző bizonyítékok összekapcsolásának képességében egyaránt megmutatkozott.

Andreas Schleicher, az OECD oktatási igazgatója szerint a diákok egyre kapkodóbban dolgozzák fel a szövegeket, gyorsabban, de pontatlanabbul olvasnak, és a kritikus gondolkodás helyett az ösztönös válaszokat részesítik előnyben.

A felmérés szerint a diákok 46 százaléka hetente vagy annál gyakrabban használ mesterségesintelligencia-alapú chatbotokat a tanuláshoz, ám ez gyakran többet árt, mint használ.

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közösségi média

mesterséges intelligencia

olvasás

iskolások

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