Megállt az albérletárak emelkedése, két budapesti kerületben pedig csökkenés tapasztalható

Az ingatlan.com adatai szerint azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián-bérletidíja, ugyanannyi, mint augusztus elején és egy évvel korábban. Abban a két kerületben viszont, ahol korlátozzák a rövid távú lakáskiadást, csökkent a medián-bérletidíj – számolt be róla a 24.hu.

A VI. kerületben 290 ezerről 280 ezer forintra, a VIII. kerületben pedig 240 ezerről 229 ezer forintra.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az elsőlakás-vásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához.

A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Győrben, Kecskeméten és Szegeden egyaránt 200 ezer forint volt a kiadó lakások medián-bérletidíja. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozott Békéscsaba 120 ezer, Miskolc 125 ezer, Szolnok és Szekszárd pedig 130-130 ezer forintos mediánnal.