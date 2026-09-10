ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.52
usd:
315.1
bux:
149118.37
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Megállt az albérletárak emelkedése, két budapesti kerületben pedig csökkenés tapasztalható

Infostart

Augusztusban még országosan 0,7 százalékkal, Budapesten 0,9 százalékkal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2 százalékos volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.

Az ingatlan.com adatai szerint azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián-bérletidíja, ugyanannyi, mint augusztus elején és egy évvel korábban. Abban a két kerületben viszont, ahol korlátozzák a rövid távú lakáskiadást, csökkent a medián-bérletidíj – számolt be róla a 24.hu.

A VI. kerületben 290 ezerről 280 ezer forintra, a VIII. kerületben pedig 240 ezerről 229 ezer forintra.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az elsőlakás-vásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához.

A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Győrben, Kecskeméten és Szegeden egyaránt 200 ezer forint volt a kiadó lakások medián-bérletidíja. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozott Békéscsaba 120 ezer, Miskolc 125 ezer, Szolnok és Szekszárd pedig 130-130 ezer forintos mediánnal.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megállt az albérletárak emelkedése, két budapesti kerületben pedig csökkenés tapasztalható

budapest

albérletpiac

ingatlan.com

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség
A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, de nem a családok vagy a vállalkozások, illetve nem is az egészségügy, oktatás rovására, hanem a pazarló állam visszavágásából. A végső cél a bizalom helyreállítása – mondta Kármán András pénzügyminiszter a 64. Közgazdász-vándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. 2030-ra teljesítik az euró bevezetéséhez a maastrichti kritériumokat – mondta.
 

Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen: nem gyors, hanem sikeres euróbevezetés kell

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

A Visegrádi Négyek (V4) csütörtöki pozsonyi csúcstalálkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő hétéves költségvetése.
 

Magyar Péter ezt üzeni az Európai Uniónak

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.10. csütörtök, 18:00
Koji László
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Első alkalommal ért ukrán dróntámadás egy energetikai létesítményt Oroszország sarkvidéki területén, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó megnevezte a béketárgyalások következő lehetséges helyszínét: ez Abu-Dzabi lenne, az Egyesült Arab Emírségekben. A fronton az oroszok Limant próbálják bekeríteni, de közben arról érkeznek hírek, hogy nyugati irányból kisebb ukrán ellentámadás szorította ki őket a novoszelivka melletti hídfőállásból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez most komoly? Trump miatt fúrták meg a világhírű közgazdász kinevezését a csúcsszervezetnél

Ez most komoly? Trump miatt fúrták meg a világhírű közgazdász kinevezését a csúcsszervezetnél

A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 14:53
Cáfolt a tiszás országgyűlési képviselő: nem ő Fásy Ádám felesége
2026. szeptember 10. 14:25
Feljelentések: VIP-kártyákról költöttek a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői
×
×