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A Tiszában talált ősmedve-koponya.
Nyitókép: Fodorné Mészáros Tünde / Facebook/Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Történelem előtti fenevad koponyája került elő a Tiszából

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A Közép Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai egy különös tárgyra lettek figyelmesek a Tisza kavicságyába temetve. Csak miután kiszabadították, derült ki, hogy egy mára már kihalt állat maradványára bukkantak.

Ősi állat koponyájára bukkantak a Tisza medrében a Közép Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai – írja a 444.

Az igazgatóság Facebook-posztban számolt be a leletről, amit Szolnok és Kisköre között találtak. Először egy elhagyott horgonynak nézték, mivel háromnegyed részig el volt süllyedve a kavicságyban. Csak miután kiemelték, derült ki, hogy egy nagy testű, ősi állat maradványa.

A vízügy munkatársai bevitték a koponyát a szolnoki Damjanich-múzeumba, ahol megállapították, hogy egy jégkorszaki barlangi medvéhez tartozott egykor. A pontos kormeghatározást a múzeum szakemberei végzik.

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