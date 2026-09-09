Történelem előtti fenevad koponyája került elő a Tiszából

Ősi állat koponyájára bukkantak a Tisza medrében a Közép Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai – írja a 444.

Az igazgatóság Facebook-posztban számolt be a leletről, amit Szolnok és Kisköre között találtak. Először egy elhagyott horgonynak nézték, mivel háromnegyed részig el volt süllyedve a kavicságyban. Csak miután kiemelték, derült ki, hogy egy nagy testű, ősi állat maradványa.

A vízügy munkatársai bevitték a koponyát a szolnoki Damjanich-múzeumba, ahol megállapították, hogy egy jégkorszaki barlangi medvéhez tartozott egykor. A pontos kormeghatározást a múzeum szakemberei végzik.