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Rózsáné Sádt Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke és Sisák Attila, a leendő bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes.
Nyitókép: Kármán András/Facebook

Megnevezték a NAV új vezetőit

Infostart / MTI

Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnöke, Sisák Attila, a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes – közölte a Pénzügyminisztérium.

A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra.

Az új vezetés előtt álló feladat jelentős: vissza kell építeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai tekintélyét és a szervezetbe vetett közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni – írták, hozzátéve, hogy ebben a NAV felkészült és tapasztalt munkatársaira is számíthatnak.

Rózsáné Sádt Mónika több évtizedes, széles körű adószakmai tapasztalattal rendelkezik, a könyvvizsgálattól kezdve, az adóbevallások, adójelentések készítésén keresztül a kockázatkezelési rendszerek felügyeletéig számos területen dolgozott. Jelenlegi munkahelyén, a DIAGEO Csoportnál több mint tíz országban működő szervezetet vezet, és adózási, adatszolgáltatási, irányítási, megfelelési, külkereskedelmi és technológiai folyamatokért felel – írták a közleményben.

Sisák Attila több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adó- és költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Pályafutása során a rendőrség, a Pénzügyminisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség, majd a NAV kötelékében dolgozott a közvagyon védelméért. Jelenleg az OTP Bank Szankciós Szűrési Osztályát vezeti.

Az előző kormányzat alatt a NAV politikai befolyás alá került, az adóhatóság közbizalma és szakmai hitelessége pedig meggyengült. Az új vezetés egyik legfontosabb feladata ennek helyreállítása. Olyan adóhatóságra van szükség, amely segíti a tisztességesen adózó magánszemélyeket és vállalkozásokat, ugyanakkor következetesen és kivétel nélkül fellép mindazokkal szemben, akik megpróbálnak kibújni a közteherviselés szabályai alól. A NAV-nál a jövőben senki nem számíthat politikai védelemre vagy kivételezett bánásmódra – hangsúlyozza a közlemény.

Emlékeztetnek, hogy az elnöki posztra kiírt nyilvános pályázatra 49-en jelentkeztek, közülük az államtitkári bizottság öt jelöltet terjesztett miniszteri meghallgatásra.

Rózsáné Sádt Mónika kiválasztásában szakmai tapasztalata mellett a NAV jövőjéről megfogalmazott stratégiai elképzelései is meghatározó szerepet játszottak. Célja egy olyan korszerű adóhatóság kialakítása, amely egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi az adózást, hatékonyan támogatja a költségvetési stabilitást, szervezetében és szemléletében pedig alkalmazkodik a XXI. század kihívásaihoz – írták.

„A kívánatos intézményi karakter: segítség a jogkövetőnek, kiszámíthatóság mindenkinek, következetes fellépés a jogsértővel szemben” – idézik szavait a pályázatából.

Sisák Attila korábbi NAV-os tapasztalatai révén közvetlenül is ismeri a szervezet működését és azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt években az adóhatóság hitelességének meggyengüléséhez vezettek. Feladata a NAV bűnügyi és rendészeti területének szakmai megerősítése, valamint annak biztosítása lesz, hogy a hatóság minden visszaéléssel szemben következetesen, politikai vagy személyi szempontoktól függetlenül járjon el – írták.

Sádt Mónika vezetése alatt a NAV olyan korszerű hatóság lesz, amely a költségvetési stabilitás megbízható támasza, szervezetében megújul, szemléletében alkalmazkodik korunk kihívásaihoz, és amely politikamentesen, szigorúan szakmai szempontok szerint, maximális tisztességgel végzi a feladatát a magyar emberek érdekében – fogalmazott a miniszter.

A Pénzügyminisztérium július 18-án hirdetett pályázatot a NAV-elnöki tisztségre, a benyújtási határidő július 31. volt.

Vágujhelyi Ferenc, a NAV korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azt követően a szervezetnél az elnöki feladat- és hatásköröket Tamásné Czinege Csilla látta el.

Kármán András május 20-án mentette fel a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztjáról Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, utódja megbízottként Domokos Ferenc, a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója lett.

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