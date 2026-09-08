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Nyitókép: Unsplash

Bezár a győri autóipari vállalat, több százan veszítik el a munkájukat

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A luxusautók díszléceit gyártó cég az anyavállalat által elrendelt átszervezések miatt jogutód nélkül megszűnik, ám igyekeztek mindenkit megnyugtatni: a dolgozók ki lesznek fizetve.

„Szeptember 7-én azt a szomorú hírt kaptam, hogy egy autóipari multinacionális vállalat, a WKW anyacége úgy döntött, hogy a gazdasági helyzet rájuk gyakorolt hatásai miatt a WKW Hungária Kft. az év végéig befejezi győri működését, a magyar cég jogutód nélkül megszűnik” – írja Pintér Bence győri polgármester Facebook-posztja nyomán a 24.hu. A településvezető hozzátette, a következő napokban igyekszik begyűjteni minél több információt az ügyben.

A kisalfold.hu úgy tudja, a győri WKW-gyárban mintegy 500 dolgozó veszítheti el a munkáját. Őket hétfőn tájékoztatták róla, hogy a WKW német anyacége átszervezés és a csökkenő megrendelés miatt a győri telephelyű céget december 31-én jogutód nélkül szünteti meg.

A cég prémium személyautók díszléceit gyártja. A tájékoztatóban elmondták, hogy jogszerűen járnak majd el és mindenkit kifizetnek, illetve plusz egy vagy két havi megtartási pénzt fizetnek a rendes végkielégítésen felül.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, László Zoltán a megyei lap megkeresésére elmondta, a cég régóta gondokkal küszködött a tudomásuk szerint, a tulajdonos próbálta értékesíteni, eszerint sikertelenül.

„Hétfőn a régiós vezetőnk már egyeztetett a cég vezetőivel, mint ahogy információnk szerint a győri önkormányzat is kapcsolatba lépett a tulajdonosokkal a helyzet rendezése érdekében. A WKW-ban is van egy alapszervezetünk, mintegy 80 fővel. Amit tudunk még tenni, hogy a győri önkormányzattal együtt megnézzük a környéken található vállalkozások munkaerőigényét, ahová tudunk, beajánljuk a most elbocsátottakat. Ma is beszéltem egy másik cég HR-esével, ők már vennének fel néhány főt. Sajnos úgy látom, hogy egy folyamat része a mostani gyárbezárás, az autóipar több cégénél hallottunk létszámstopról, a határozott idejű szerződéssel rendelkező dolgozók elküldéséről” – mondta a szakszervezeti alelnök.

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Kezdőlap    Belföld    Bezár a győri autóipari vállalat, több százan veszítik el a munkájukat

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