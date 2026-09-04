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Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Honvédségi alakulatok kapták vissza történelmi nevüket

Infostart / MTI

Tizenhárom honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét, miután 2023-ban az akkori vezetés lecserélte. A honvédek maguk döntöttek úgy, hogy inkább a korábbi elnevezések visszaállítását részesítenék előnyben.

Tizenhárom honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI megkeresésére felidézte, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya meg kívánja-e tartani akkori, 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja.

A katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben.

– írta a Honvédelmi Minisztérium. A katonák kiemelkedően magas, kilencven százalékot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.

„Ez az elkötelezettség világosan mutatja, hogy katonáink számára nem közömbös a Magyar Honvédség jövője, hagyományaink megőrzése és közösségeink identitása. Ez a hozzáállás egyben a hivatás iránti alázat, a szolgálat iránti felelősség és a hazaszeretet mindennapi megnyilvánulása” – írta a HM.

A honvédelmi miniszter augusztusi utasításában rögzítette az alakulatok régi-új neveit, egyben rendelkezett arról, hogy szeptember 1-től az alakulatok hadrendi száma megelőzi a névadó nevét.

Visszakapta történelmi nevét

  • az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred,
  • az MH 102. Görgei Artúr Vegyivédelmi Ezred,
  • az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
  • az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred,
  • az MH 25. Klapka György Páncélosdandár,
  • az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred,
  • az MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
  • az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülődandár,
  • az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,
  • az MH 86. Szolnok Helikopterdandár,
  • az MH Bakony Harckiképző Központ,
  • az MH Béketámogató Kiképző Központ,
  • és az MH Pápa Bázisrepülőtér.

Az MH 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár és az MH 51. Nagysándor József Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár nevében a névadó nem változott, de a hadrendi szám immáron megelőzi a névadó nevét.

Nem kaptak új nevet a területvédelmi ezredek és zászlóaljaik, ezek ugyanis csak nemrég alakultak, náluk nem volt „előző” megnevezés, így nem volt mihez visszatérni sem, de szeptember 1-től a nevükben a hadrendi szám megelőzi az alakulat névadó magyar katonahősének a nevét. Így szeptember 1-től a területvédelmi ezredek nevei a következők:

  • MH 1. vitéz Reviczky László Területvédelmi Ezred,
  • MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,
  • MH 3. Krause Lajos Területvédelmi Ezred,
  • MH 4. Dombay Miksa Területvédelmi Ezred,
  • MH 5. Bauer Gyula Területvédelmi Ezred,
  • MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,
  • MH 7. Klempa Kálmán Területvédelmi Ezred.

A középszintű parancsnokságok – MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság, MH Különleges Műveleti Parancsnokság, MH Logisztikai Támogató Parancsnokság, MH Transzformációs Parancsnokság és MH Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság – nevei nem változtak, mivel a parancsnokságok haderőnemet és funkciót hordoznak nevükben, nem egy adott történelmi személyt.

A történelmi alakulat-nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is.

Akkor azt közölték, az új név- és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Akkor döntöttek arról is, hogy a hadrendi számot megelőzi a névadó neve.

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Kezdőlap    Belföld    Honvédségi alakulatok kapták vissza történelmi nevüket

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