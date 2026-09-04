Honvédségi alakulatok kapták vissza történelmi nevüket

Tizenhárom honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével.
A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI megkeresésére felidézte, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya meg kívánja-e tartani akkori, 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja.
A katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben.
– írta a Honvédelmi Minisztérium. A katonák kiemelkedően magas, kilencven százalékot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
„Ez az elkötelezettség világosan mutatja, hogy katonáink számára nem közömbös a Magyar Honvédség jövője, hagyományaink megőrzése és közösségeink identitása. Ez a hozzáállás egyben a hivatás iránti alázat, a szolgálat iránti felelősség és a hazaszeretet mindennapi megnyilvánulása” – írta a HM.
A honvédelmi miniszter augusztusi utasításában rögzítette az alakulatok régi-új neveit, egyben rendelkezett arról, hogy szeptember 1-től az alakulatok hadrendi száma megelőzi a névadó nevét.
Visszakapta történelmi nevét
- az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred,
- az MH 102. Görgei Artúr Vegyivédelmi Ezred,
- az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
- az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred,
- az MH 25. Klapka György Páncélosdandár,
- az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred,
- az MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
- az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülődandár,
- az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,
- az MH 86. Szolnok Helikopterdandár,
- az MH Bakony Harckiképző Központ,
- az MH Béketámogató Kiképző Központ,
- és az MH Pápa Bázisrepülőtér.
Az MH 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár és az MH 51. Nagysándor József Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár nevében a névadó nem változott, de a hadrendi szám immáron megelőzi a névadó nevét.
Nem kaptak új nevet a területvédelmi ezredek és zászlóaljaik, ezek ugyanis csak nemrég alakultak, náluk nem volt „előző” megnevezés, így nem volt mihez visszatérni sem, de szeptember 1-től a nevükben a hadrendi szám megelőzi az alakulat névadó magyar katonahősének a nevét. Így szeptember 1-től a területvédelmi ezredek nevei a következők:
- MH 1. vitéz Reviczky László Területvédelmi Ezred,
- MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,
- MH 3. Krause Lajos Területvédelmi Ezred,
- MH 4. Dombay Miksa Területvédelmi Ezred,
- MH 5. Bauer Gyula Területvédelmi Ezred,
- MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,
- MH 7. Klempa Kálmán Területvédelmi Ezred.
A középszintű parancsnokságok – MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság, MH Különleges Műveleti Parancsnokság, MH Logisztikai Támogató Parancsnokság, MH Transzformációs Parancsnokság és MH Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság – nevei nem változtak, mivel a parancsnokságok haderőnemet és funkciót hordoznak nevükben, nem egy adott történelmi személyt.
A történelmi alakulat-nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is.
Akkor azt közölték, az új név- és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Akkor döntöttek arról is, hogy a hadrendi számot megelőzi a névadó neve.