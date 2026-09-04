Honvédségi alakulatok kapták vissza történelmi nevüket

Tizenhárom honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI megkeresésére felidézte, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya meg kívánja-e tartani akkori, 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja.

A katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben.

– írta a Honvédelmi Minisztérium. A katonák kiemelkedően magas, kilencven százalékot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.

„Ez az elkötelezettség világosan mutatja, hogy katonáink számára nem közömbös a Magyar Honvédség jövője, hagyományaink megőrzése és közösségeink identitása. Ez a hozzáállás egyben a hivatás iránti alázat, a szolgálat iránti felelősség és a hazaszeretet mindennapi megnyilvánulása” – írta a HM.

A honvédelmi miniszter augusztusi utasításában rögzítette az alakulatok régi-új neveit, egyben rendelkezett arról, hogy szeptember 1-től az alakulatok hadrendi száma megelőzi a névadó nevét.

Visszakapta történelmi nevét

az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred,

az MH 102. Görgei Artúr Vegyivédelmi Ezred,

az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,

az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred,

az MH 25. Klapka György Páncélosdandár,

az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred,

az MH 5. Bocskai István Lövészdandár,

az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülődandár,

az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,

az MH 86. Szolnok Helikopterdandár,

az MH Bakony Harckiképző Központ,

az MH Béketámogató Kiképző Központ,

és az MH Pápa Bázisrepülőtér.

Az MH 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár és az MH 51. Nagysándor József Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár nevében a névadó nem változott, de a hadrendi szám immáron megelőzi a névadó nevét.

Nem kaptak új nevet a területvédelmi ezredek és zászlóaljaik, ezek ugyanis csak nemrég alakultak, náluk nem volt „előző” megnevezés, így nem volt mihez visszatérni sem, de szeptember 1-től a nevükben a hadrendi szám megelőzi az alakulat névadó magyar katonahősének a nevét. Így szeptember 1-től a területvédelmi ezredek nevei a következők:

MH 1. vitéz Reviczky László Területvédelmi Ezred,

MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,

MH 3. Krause Lajos Területvédelmi Ezred,

MH 4. Dombay Miksa Területvédelmi Ezred,

MH 5. Bauer Gyula Területvédelmi Ezred,

MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,

MH 7. Klempa Kálmán Területvédelmi Ezred.

A középszintű parancsnokságok – MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság, MH Különleges Műveleti Parancsnokság, MH Logisztikai Támogató Parancsnokság, MH Transzformációs Parancsnokság és MH Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság – nevei nem változtak, mivel a parancsnokságok haderőnemet és funkciót hordoznak nevükben, nem egy adott történelmi személyt.

A történelmi alakulat-nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is.

Akkor azt közölték, az új név- és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Akkor döntöttek arról is, hogy a hadrendi számot megelőzi a névadó neve.