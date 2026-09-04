„A szabály az szabály” – Forsthoffer Ágnes a zsebébe nyúl

Mint írta, korábbi döntésük értelmében július 1-jétől csökkentették a képviselői, házelnöki és miniszterelnöki illetményeket és juttatásokat, valamint megszüntették a hivatali telefonhasználati keretet.

A házelnök szerint a takarékos állami működés kiemelten fontos, és „sok kicsi sokra megy”. Állítása szerint a Tisza kormányzásának első három hónapjában közel ezer milliárd forinttal csökkentette az állam működési költségeit.

Forsthoffer Ágnes azt írta, azon dolgoznak, hogy hosszú távon stabilizálják a költségvetést, és a bevételeket átlátható módon a társadalom számára legfontosabb célokra fordítsák.