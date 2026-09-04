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Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

„A szabály az szabály” – Forsthoffer Ágnes a zsebébe nyúl

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házelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy befizeti a hivatali telefonszámlájának rá eső részét.

Mint írta, korábbi döntésük értelmében július 1-jétől csökkentették a képviselői, házelnöki és miniszterelnöki illetményeket és juttatásokat, valamint megszüntették a hivatali telefonhasználati keretet.

A házelnök szerint a takarékos állami működés kiemelten fontos, és „sok kicsi sokra megy”. Állítása szerint a Tisza kormányzásának első három hónapjában közel ezer milliárd forinttal csökkentette az állam működési költségeit.

Forsthoffer Ágnes azt írta, azon dolgoznak, hogy hosszú távon stabilizálják a költségvetést, és a bevételeket átlátható módon a társadalom számára legfontosabb célokra fordítsák.

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Kezdőlap    Belföld    „A szabály az szabály” – Forsthoffer Ágnes a zsebébe nyúl

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