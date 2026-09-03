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Nyitókép: Unsplash

Kiszáradt a Csömöri-patak, erre még nem volt példa – videó

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Több másik kisebb folyóvíz után a Csömöri-patak is erre a sorsra jutott Rákospalota és Újpest határában.

Kiszáradt a Csömöri-patak Rákospalota és Újpest határában – írja Kriska György biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának bejegyzése nyomán a hvg.hu. A szakember hozzáteszi: ellentétben a Szilas-patakkal, nincs tudomása olyan korábbi esetről, amikor ez a Csömöri-patakkal is megtörtént volna.

Kriska György szerint a patak kiszáradása azért is hátrányos, mert a patak még az ember alkotta meder ellenére is gazdag a makrogerinctelen élőlényekben, ráadásul jól megközelíthető, ezért fontos helyszíne volt az oktatási és szemléletformálási célú patakvizsgálatoknak.

A biológus videót is közzétett a patak jelenlegi állapotáról:

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