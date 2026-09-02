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Valaki egy csavarhúzóval egy elektromos eszközt javít.
Nyitókép: Unsplash

Már éles a módosított szabályozás: fontosabb a javítás, mint a csere

Infostart / MTI

Az EU javításhoz való jogról szóló irányelvének magyarországi átültetése, illetve az erről kiadott rendelet célja, hogy a fogyasztók számára a javítás könnyebben elérhető és vonzóbb lehetőség legyen a cserénél vagy egy új termék vásárlásánál.

Minden fogyasztói terméket értékesítő vállalkozást érinthet a javítási és szavatossági szabályok módosítása, amely hétfőn lépett hatályba Magyarországon, és célja a javítások ösztönzése a csere helyett – hívja fel a figyelmet közleményében a Baker McKenzie ügyvédi iroda.

Az Európai Unió javításhoz való jogról (Right to Repair) szóló irányelvének magyarországi átültetése, az erről kiadott rendelet azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztók számára a javítás könnyebben elérhető és vonzóbb lehetőség legyen a cserénél vagy egy új termék vásárlásánál.

Az új szabályok szerint bizonyos termékeket a gyártónak a fogyasztó kérésére akkor is meg kell javítania, ha a hiba amúgy nem tartozik a hibás teljesítés körébe.

A kapcsolódó, a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent rendelet szerint a kötelezettség – többek között – a mosógépekre és szárítógépekre, mosogatógépekre, hűtőkre, porszívókra, elektronikus kijelzőkre, okostelefonokra és táblagépekre, valamint egyes fűtőberendezésekre terjed ki.

A jogszabály többek között kimondja: ha egy terméket szavatossági hiba miatt javítanak meg, a szavatossági igény elévülési ideje egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbodik. Ez nemcsak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeknél kötelező javítási szabály van érvényben, hanem bármely olyan termékre, amelyet egy vállalkozás magánszemély fogyasztónak ad el.

A javítást észszerű időn belül, ingyenesen vagy észszerű díj ellenében kell elvégezni.

A javítási kötelezettség nem áll fenn, ha a termék javítása objektíve lehetetlen. A gyártónak a szükséges pótalkatrészeket és tartozékokat is olyan áron kell kínálnia, amely nem tántorítja el a fogyasztót a javítástól – emelte ki az ügyvédi iroda.

A rendelet szerint a fogyasztók független szervizt is választhatnak. Ezek eredeti vagy használt, kompatibilis, illetve 3D nyomtatással készült pótalkatrészeket is használhatnak. A gyártó sem szerződéses feltételekkel, sem hardveres vagy szoftveres megoldásokkal nem akadályozhatja az érintett termékek javítását.

A gyártó a javítást arra hivatkozással sem tagadhatja meg, hogy a terméket korábban más szerviz javította.

A javítási kötelezettség főszabály szerint a gyártót terheli. Ha azonban a gyártónak nincs uniós székhelye vagy fióktelepe, a felelősség átszáll a meghatalmazott képviselőre, ennek hiányában az importőrre, végső soron pedig a forgalmazóra.

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Kezdőlap    Belföld    Már éles a módosított szabályozás: fontosabb a javítás, mint a csere

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