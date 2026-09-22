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Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA felvételén Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke a Munkapárt ülésén Phenjanban 2023. február 27-én.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/KNS

Kim Dzsongun: ellenfeleink magyarázat nélkül is megértik majd ennek a jelentőségét

Infostart / MTI

Észak-Korea új fegyverrendszert tesztelt vasárnap, amelyet Kim Dzsongun észak-koreai vezető az „ultramodern védelmi technológia” fejlődésének és a fegyveres erők korszerűsítésének fontos bizonyítékaként értékelt – jelentette kedden az állami média.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség keddi beszámolója szerint Kim azt mondta: az ország ellenfelei magyarázat nélkül is megértik majd a fejlesztések katonai jelentőségét. Hozzátette, hogy az új képességek „gyógyíthatatlan fejfájást” okoznak és elkerülhetetlen csapást jelentenek az ellenség számára.

Phenjan nem közölte, pontosan milyen fegyvert tesztelt. Az állami média által közzétett fényképeken azonban Kim tizenéves lánya, Kim Dzsue társaságában egy olyan kijelző előtt látható, amelyen a Hvaszongpho-11Ma-1 repülési pályája szerepel. Elemzők szerint ez egy új vagy továbbfejlesztett hiperszonikus fegyverrendszerre utalhat.

A dél-koreai hadsereg szerint Észak-Korea vasárnap két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított a keleti partvidéki Vonszan térségéből. A dél-koreai vezérkar szerint az egyik rakéta mintegy 450, a másik több mint 600 kilométert repült a tenger felett. Az észak-koreai jelentésben ugyanakkor 908,2 kilométeres repülési távolság szerepelt, amit Szöul még vizsgál.

A KCNA által közzétett adatok szerint a rakéta 35,8 kilométeres magasságot és másodpercenként 2146 méteres sebességet ért el.

A dél-koreai vezérkar szóvivője szerint Észak-Korea rakétaképességekre vonatkozó állításait nem lehet teljes mértékben megbízhatónak tekinteni.

Elemzők szerint a rakétaindítás annak a fegyverbemutató-sorozatnak a része, amellyel Kim Dzsongun az ország növekvő nukleáris és rakétaképességeit kívánja demonstrálni. Az észak-koreai vezetés az elmúlt években több hiperszonikus fegyver fejlesztését is stratégiai célként jelölte meg.

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Kezdőlap    Külföld    Kim Dzsongun: ellenfeleink magyarázat nélkül is megértik majd ennek a jelentőségét

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