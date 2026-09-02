Itt garázdálkodtak a legtöbbet a bűnözők a Balatonnál a nyáron

Az ORFK honlapján elérhető bűnügyi fertőzöttségi térkép 30 napos késéssel, vármegyei és járási bontásban mutatja tíz bűncselekménytípus előfordulását. Az adatokat a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma alapján jelenítik meg. Fontos, hogy a térkép adatai tájékoztató jellegűek, és nem tartalmazzák azokat a nyomozásokat, amelyeknél az információk korai nyilvánosságra hozatala sértené a nyomozás érdekeit – írja az Index.
A közterületen elkövetett bűncselekmények számában Siófok áll az élen: júniusban és júliusban 75 ilyen eset miatt intézkedtek a rendőrök. A második Balatonfüreden mindössze 22 esetet regisztráltak.
A gépkocsilopások száma ugyanakkor alacsony volt a Balaton környékén: a két hónap alatt összesen öt ilyen eset történt, ebből három Alsóörsön. Lakásbetörés miatt Siófokon és Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal intézkedtek.
Garázdaság és rendbontás miatt már több munkájuk akadt a rendőröknek: Siófokon 13 esetet regisztráltak, elsősorban a belvárosban és a szórakozóhelyek környékén. Fonyódon hat ilyen ügy történt ugyanebben az időszakban.
A lopások számában is Siófok emelkedik ki: a településen átlagosan hatszor annyi ilyen bűncselekményt regisztráltak, mint a többi vizsgált balatoni településen.
Az adatokból ugyanakkor nem következik, hogy a Balaton kiemelkedően veszélyes térség lenne. Vármegyei bontásban a Balatont érintő három vármegye is csak a középmezőnyben szerepel az összes bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített száma alapján.
A vizsgált 60 nap alatt a sorrend a következőképpen alakult:
- Budapest: 403
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 357
- Nógrád vármegye: 332
- Heves vármegye: 298
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 281
- Tolna vármegye: 265
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 256
- Győr-Moson-Sopron vármegye: 243
- Bács-Kiskun vármegye: 242
- Somogy vármegye: 241
- Csongrád-Csanád vármegye: 228
- Pest vármegye: 222
- Békés vármegye: 214
- Baranya vármegye: 208
- Fejér vármegye: 208
- Veszprém vármegye: 207
- Komárom-Esztergom vármegye: 193
- Hajdú-Bihar vármegye: 186
- Vas vármegye: 186
- Zala vármegye: 173