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A légirendészet MD 500 típusú helikoptere a Készenléti Rendõrség Légirendészeti Szolgálatának repülési gyakorlatán Siófok térségében 2023. május 10-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Itt garázdálkodtak a legtöbbet a bűnözők a Balatonnál a nyáron

Infostart

A nyári pihenés és a strandolás közben a bűnözők sem tétlenkednek. Az Index az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legfrissebb bűnügyi fertőzöttségi térképe alapján megnézte, mely balatoni településeken történt a legtöbb bűncselekmény az elmúlt két hónapban.

Az ORFK honlapján elérhető bűnügyi fertőzöttségi térkép 30 napos késéssel, vármegyei és járási bontásban mutatja tíz bűncselekménytípus előfordulását. Az adatokat a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma alapján jelenítik meg. Fontos, hogy a térkép adatai tájékoztató jellegűek, és nem tartalmazzák azokat a nyomozásokat, amelyeknél az információk korai nyilvánosságra hozatala sértené a nyomozás érdekeit – írja az Index.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában Siófok áll az élen: júniusban és júliusban 75 ilyen eset miatt intézkedtek a rendőrök. A második Balatonfüreden mindössze 22 esetet regisztráltak.

A gépkocsilopások száma ugyanakkor alacsony volt a Balaton környékén: a két hónap alatt összesen öt ilyen eset történt, ebből három Alsóörsön. Lakásbetörés miatt Siófokon és Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal intézkedtek.

Garázdaság és rendbontás miatt már több munkájuk akadt a rendőröknek: Siófokon 13 esetet regisztráltak, elsősorban a belvárosban és a szórakozóhelyek környékén. Fonyódon hat ilyen ügy történt ugyanebben az időszakban.

A lopások számában is Siófok emelkedik ki: a településen átlagosan hatszor annyi ilyen bűncselekményt regisztráltak, mint a többi vizsgált balatoni településen.

Az adatokból ugyanakkor nem következik, hogy a Balaton kiemelkedően veszélyes térség lenne. Vármegyei bontásban a Balatont érintő három vármegye is csak a középmezőnyben szerepel az összes bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített száma alapján.

A vizsgált 60 nap alatt a sorrend a következőképpen alakult:

  • Budapest: 403
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 357
  • Nógrád vármegye: 332
  • Heves vármegye: 298
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 281
  • Tolna vármegye: 265
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 256
  • Győr-Moson-Sopron vármegye: 243
  • Bács-Kiskun vármegye: 242
  • Somogy vármegye: 241
  • Csongrád-Csanád vármegye: 228
  • Pest vármegye: 222
  • Békés vármegye: 214
  • Baranya vármegye: 208
  • Fejér vármegye: 208
  • Veszprém vármegye: 207
  • Komárom-Esztergom vármegye: 193
  • Hajdú-Bihar vármegye: 186
  • Vas vármegye: 186
  • Zala vármegye: 173
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Kezdőlap    Belföld    Itt garázdálkodtak a legtöbbet a bűnözők a Balatonnál a nyáron

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