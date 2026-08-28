Unger Anna kiválasztását, az NVVH-t és Magyar Péter semmitmondó beszédét kritizálták az Országgyűlésben

Toroczkai László (Mi Hazánk) semmitmondónak nevezte a miniszterelnök beszédét, emberségesen kormányoznak és szuperül kormányozzák az országot, holott a kormány például együttműködésről beszél, azt várja, hogy támogassa a kormány munkáját, de a valóság az, hogy a Mi Hazánk adta be a legtöbb törvény- és határozati javaslatot, és ebből egyet sem engedtek az Országgyűlés elé. A nép és a Mi Hazánk is azt várja, hogy az emberek közvetlenül válasszák a köztársasági elnököt – említette meg annak kapcsán, hogy a Tisza nem együttműködő. Hozzátette, hogy a minisztériumok nem működnek, még ki sincs írva a szociális tűzifára vonatkozó pályázat, a tűzifa áfájának csökkentése nem elég, a kormány nem teljesíti az ígéreteit, a kormány „impotens”.

Rétvári Bence (KDNP): 5098 napig Magyar Péter is fideszes volt, és akkor szerinte „Európában Magyarországon volt a legjobb fiatalnak lenni, a magyar családtámogatási rendszer példaértékű, bejárt a közmédiába, a magyar politika egén Orbán Viktor a nap”.

Támogatta a jó dolgokat a Fidesz az elmúlt hónapokban: iskolakezdési támogatást, a gyógyszeráfa eltörlését. De a védett benzinár kivezetését, a banki díjstop megszüntetését, a vidéki otthonfelújítási támogatás felszámolását, a kkv-k 3 százalékos támogatott hiteleinek elvételét, a jelzáloghitelesek kamatstopjának kivezetését nem fogják támogatni. Azt sem, hogy a különadókat a multiknak kedvezően, a kkv-knak kedvezőtlenül változtatnák.

Számon kérte azt, hogy Unger Anna azt mondta, „a 3 százalékos lakáshitellel a Fidesz most is a közvagyonból csinál magánvagyont és a jövőnket zálogosítja el”, ami szerinte elfogadhatatlan. „Néhány millió agymosott választó döntött arról, hogy a Fidesz-KDNP 20 évig kormányon volt” – ezt is idézetként említette, ahogy azt is, hogy „a Fidesz és KDNP-képviselők nem érdemelnek mást, mint társadalmi megvetést”. Ezek kapcsán kérte számon a Tisza iránt ígért emberséges Magyarországot és a tiszteletet, illetve azt vélelmezte, hogy Unger Anna nem lesz objektív és elfogulatlan az NVVH élén, és szerinte koncepciós eljárásokra lehet számítani a hivataltól.

Bóka János (Fidesz) szintén érdektelennek nevezte a miniszterelnök beszédét, aki szerint a Titanic kapitányához volt hasonló Magyar Péter, amint épp a jéghegynek vezeti a hajót és csak próbálja ezt megmagyarázni az embereknek. Úgy látja, az működik, amit az emberek felelősségvállalása működtet, amit a kormánynak kellene, az nem működik. Az NVVH kapcsán kijelentette: „voltak vitáink az AVH-törvény elfogadásakor, tettünk javaslatokat arra, hogy az eljárásokba érdemi garanciák kerüljenek és legyen felette bírósági felügyelet, de önök ezeket elutasították. Pontosan tudják, mit akarnak, és ezt Unger Anna egyértelműen elmondta: neki nem feladata korrupciós cselekmények feltárása és jogerős bírósági ítéletek elfogadása, erre ott a rendőrség, az ügyészség, az Integritás Hatóság, az Európai Ügyészség, a bíróságok – de ezek eddig is ott voltak, ha az önök célkitűzése ezen ügyek feltárása lett volna, ezeket vették volna igénybe. De Unger Anna célja az, hogy az önök politikai ellenfeleit megsemmisítse, cégeket tegyen tönkre, és teret adjon az önök által kijelölt vállalkozásoknak, akik oda be tudnak menni. Ezért mondom, hogy ez az új AVH. Ehhez nem kívánunk asszisztálni. Ma indítvánnyal fordultunk az Alkotmánybírósághoz azért, hogy ezt a törvényt semmisítse meg” – fogalmazott, mindezt a Tisza önkényépítésének példájául felhozva.

Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza) a 107 nap eredményeinek fontosságáról beszélt családi és személyes viszonyulásainak tükrében. Szerinte az a fontos, mit éreznek az emberek a hétköznapokban, az egészségügyben, az oktatásban és máshol. 107 nap elég volt arra, hogy megmutassa az új kormány, hogy merre akar menni. Kikérte magának, hogy őket hazaárulónak és naplopónak titulálja az ellenzék.

Viszonválaszában Magyar Péter közölte: az előző kormány nemhogy nem emelte a szociális tűzifa keretet, hanem a pályázható keretet sem növelte. A Rétvári Bence által felsorolt megszüntetések nagy része a kormányfő szerint nem igaz: volt, ami új programként újraindult, volt, amit nem szüntettek meg, és a politikus mondott olyat is, amit még ők vezettek ki. Az Unger Annával kapcsolatos kritikára azt mondta, a hatósága tele van jogállami garanciákkal. Ezt nem lehet az AVH-hoz hasonlítani, sok ezer ember emlékét gyalázták meg szerinte az ellenzéki politikusok az ilyen mondatokkal.

Az NVVH lehetséges helyszínéről megjegyezte: miután a kúriai bírók kiköltöznek, a Markó utcában „jelképesen felszabadul egy hely a Legfőbb Ügyészség mellett”, és oda akár be is költözhetnek az NVVH munkatársai. Kifejtette: ezt a hivatalt nem egy elnök fogja vezetni, hanem az elnök és a négy elnökhelyettes, akik között három ügyész lesz és egy pénzügyőr. Nem ők fognak vádat emelni, nyomozni, hanem döntéseket hoznak közösen, testületként.