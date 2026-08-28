ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
313.05
bux:
149384.45
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje reagál a kormányfõ napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Unger Anna kiválasztását, az NVVH-t és Magyar Péter semmitmondó beszédét kritizálták az Országgyűlésben

Infostart

A kétnapos parlamenti ülés második napján a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak az ellenzéki pártok frakcióinak vezetői.

Toroczkai László (Mi Hazánk) semmitmondónak nevezte a miniszterelnök beszédét, emberségesen kormányoznak és szuperül kormányozzák az országot, holott a kormány például együttműködésről beszél, azt várja, hogy támogassa a kormány munkáját, de a valóság az, hogy a Mi Hazánk adta be a legtöbb törvény- és határozati javaslatot, és ebből egyet sem engedtek az Országgyűlés elé. A nép és a Mi Hazánk is azt várja, hogy az emberek közvetlenül válasszák a köztársasági elnököt – említette meg annak kapcsán, hogy a Tisza nem együttműködő. Hozzátette, hogy a minisztériumok nem működnek, még ki sincs írva a szociális tűzifára vonatkozó pályázat, a tűzifa áfájának csökkentése nem elég, a kormány nem teljesíti az ígéreteit, a kormány „impotens”.

Rétvári Bence (KDNP): 5098 napig Magyar Péter is fideszes volt, és akkor szerinte „Európában Magyarországon volt a legjobb fiatalnak lenni, a magyar családtámogatási rendszer példaértékű, bejárt a közmédiába, a magyar politika egén Orbán Viktor a nap”.

Támogatta a jó dolgokat a Fidesz az elmúlt hónapokban: iskolakezdési támogatást, a gyógyszeráfa eltörlését. De a védett benzinár kivezetését, a banki díjstop megszüntetését, a vidéki otthonfelújítási támogatás felszámolását, a kkv-k 3 százalékos támogatott hiteleinek elvételét, a jelzáloghitelesek kamatstopjának kivezetését nem fogják támogatni. Azt sem, hogy a különadókat a multiknak kedvezően, a kkv-knak kedvezőtlenül változtatnák.

Számon kérte azt, hogy Unger Anna azt mondta, „a 3 százalékos lakáshitellel a Fidesz most is a közvagyonból csinál magánvagyont és a jövőnket zálogosítja el”, ami szerinte elfogadhatatlan. „Néhány millió agymosott választó döntött arról, hogy a Fidesz-KDNP 20 évig kormányon volt” – ezt is idézetként említette, ahogy azt is, hogy „a Fidesz és KDNP-képviselők nem érdemelnek mást, mint társadalmi megvetést”. Ezek kapcsán kérte számon a Tisza iránt ígért emberséges Magyarországot és a tiszteletet, illetve azt vélelmezte, hogy Unger Anna nem lesz objektív és elfogulatlan az NVVH élén, és szerinte koncepciós eljárásokra lehet számítani a hivataltól.

Bóka János (Fidesz) szintén érdektelennek nevezte a miniszterelnök beszédét, aki szerint a Titanic kapitányához volt hasonló Magyar Péter, amint épp a jéghegynek vezeti a hajót és csak próbálja ezt megmagyarázni az embereknek. Úgy látja, az működik, amit az emberek felelősségvállalása működtet, amit a kormánynak kellene, az nem működik. Az NVVH kapcsán kijelentette: „voltak vitáink az AVH-törvény elfogadásakor, tettünk javaslatokat arra, hogy az eljárásokba érdemi garanciák kerüljenek és legyen felette bírósági felügyelet, de önök ezeket elutasították. Pontosan tudják, mit akarnak, és ezt Unger Anna egyértelműen elmondta: neki nem feladata korrupciós cselekmények feltárása és jogerős bírósági ítéletek elfogadása, erre ott a rendőrség, az ügyészség, az Integritás Hatóság, az Európai Ügyészség, a bíróságok – de ezek eddig is ott voltak, ha az önök célkitűzése ezen ügyek feltárása lett volna, ezeket vették volna igénybe. De Unger Anna célja az, hogy az önök politikai ellenfeleit megsemmisítse, cégeket tegyen tönkre, és teret adjon az önök által kijelölt vállalkozásoknak, akik oda be tudnak menni. Ezért mondom, hogy ez az új AVH. Ehhez nem kívánunk asszisztálni. Ma indítvánnyal fordultunk az Alkotmánybírósághoz azért, hogy ezt a törvényt semmisítse meg” – fogalmazott, mindezt a Tisza önkényépítésének példájául felhozva.

Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza) a 107 nap eredményeinek fontosságáról beszélt családi és személyes viszonyulásainak tükrében. Szerinte az a fontos, mit éreznek az emberek a hétköznapokban, az egészségügyben, az oktatásban és máshol. 107 nap elég volt arra, hogy megmutassa az új kormány, hogy merre akar menni. Kikérte magának, hogy őket hazaárulónak és naplopónak titulálja az ellenzék.

Viszonválaszában Magyar Péter közölte: az előző kormány nemhogy nem emelte a szociális tűzifa keretet, hanem a pályázható keretet sem növelte. A Rétvári Bence által felsorolt megszüntetések nagy része a kormányfő szerint nem igaz: volt, ami új programként újraindult, volt, amit nem szüntettek meg, és a politikus mondott olyat is, amit még ők vezettek ki. Az Unger Annával kapcsolatos kritikára azt mondta, a hatósága tele van jogállami garanciákkal. Ezt nem lehet az AVH-hoz hasonlítani, sok ezer ember emlékét gyalázták meg szerinte az ellenzéki politikusok az ilyen mondatokkal.

Az NVVH lehetséges helyszínéről megjegyezte: miután a kúriai bírók kiköltöznek, a Markó utcában „jelképesen felszabadul egy hely a Legfőbb Ügyészség mellett”, és oda akár be is költözhetnek az NVVH munkatársai. Kifejtette: ezt a hivatalt nem egy elnök fogja vezetni, hanem az elnök és a négy elnökhelyettes, akik között három ügyész lesz és egy pénzügyőr. Nem ők fognak vádat emelni, nyomozni, hanem döntéseket hoznak közösen, testületként.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Unger Anna kiválasztását, az NVVH-t és Magyar Péter semmitmondó beszédét kritizálták az Országgyűlésben

toroczkai lászló

országgyűlés

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.28. péntek, 18:00
Rusvai Miklós
víruskutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa átvegye a felelősséget a saját konvencionális védelméért, és vezető szerepet vállaljon Ukrajna támogatásában – jelentette ki Elbridge Colby, az amerikai védelmi tárca védelmi politikáért felelős államtitkára szerdán a brüsszeli NATO-központban. Élesben használta Kijev ellen Oroszország a korszerűsített, Iszkander-1000-es rakétát – jelentette az RBK. Az új, Iszkander-1000 kódnevű, 9M723-2-es jelzésű fegyver több fejlesztést is kapott: 550 kilométerre növelték a hatótávolságát, új indítórendszert és korszerűbb rakétahajtóművet is építettek a fegyverrendszerbe. Tegnap riasztották a Románia légterét védő NATO-kontingenst, mivel fennállt a veszélye, hogy ismeretlen légi objektumok belépnek az ország területére Ukrajna felől – közölte az UNN. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez még Donald Trumptól is sok: egy tollvonással átnevezte a legendás tavat, áll a bál a határon

Ez még Donald Trumptól is sok: egy tollvonással átnevezte a legendás tavat, áll a bál a határon

Trump a Fehér Házban írta alá a rendeletet egy &quot;Még nagyobbá tesszük a Nagy-tavakat&quot; feliratú tábla előtt ülve.

BBC
Business Sport Travel Science
Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 480 killed by flash flood

Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 480 killed by flash flood

Flash flooding on Wednesday has killed at least 489 people, as Beijing warns that a newly formed lake of rising water near the Nepal border could burst its banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 11:33
Most a Tiszán van baj, rendkívüli intézkedéseket tesznek – képek
2026. augusztus 28. 10:44
Súlyos gyanúk a Fradiváros milliárdjai körül: feljelentést tett a Belügyminisztérium
×
×