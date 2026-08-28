Sivatagi por és hőség pénteken: tizenhárom vármegyére érvényes a riasztás – térkép

Afrika felől érkező forróság és sivatagi por boríthatja be Magyarországot pénteken – írja a HungaroMet tájékoztatása alapján a szeretlekmagyarorszag.hu.

A meteorológiai szolgálat 13 vármegyére adott ki figyelmeztetést magas napi középhőmérséklet miatt, a maximum többfelé elérheti a 35-36 Celsius-fokot, de 29 fokos csúcsérték is előfordulhat. Szombaton egy hidegfront hozhat enyhülést és tisztíthatja ki a levegőt.

A nappali csúcsok mellett a késő esti órákban is meleg marad, 20-27 fok várható.

A HungaroMet által magas középhőmérséklet miatt augusztus 28-ára kiadott figyelmeztetés. Forrás: HungaroMet

Csapadékra nem kell számítani, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon átmenetileg meg is erősödhet.

Szombaton megérkezik hazánkba egy hidegfront, ami hoz némi változást. Több lesz a felhő, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Estére nyugat felől felszakadozik a felhőzet, a szél északnyugatira fordul és élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul.

Ha nem lenne elég a kánikula, sivatagi por is érkezett, ami szintén megterheli a szervezetet. A por finom szemcséi a mélyebb légutakba is lejutnak, ami különösen a krónikus légzőszervi betegek, a frontérzékenyek és az allergiások állapotát ronthatja a mostani parlagfűszezonban.