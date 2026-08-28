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Nyitókép: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Leállást jelentett be az egyik nagy bank, fél napra elköszönhetünk az online fizetéstől és az utalástól is

Infostart

A leállás szeptember közepén várható, és az esti kezdetétől egészen másnap délelőttig tart majd.

Hosszú leállás jön szeptember közepén az Erste Banknál – közölte a honlapján a pénzintézet.

A bank rendszerében 2026. szeptember 18. (péntek) 22 óra és 2026. szeptember 19. (szombat) 10 óra között rendszerfejlesztési munkákat végeznek, ami számos szolgáltatás működésére lesz hatással. Így 12 órán keresztül nem lehet majd online utalást indítani, sőt, az utalások fogadása is problémába ütközhet szeptember 19-én 0 órától hajnali 4-ig.

Továbbá 12 órán keresztül szünetel majd a George App és Web szolgáltatás is, valamint internetes vásárlásra sem lesz lehetőség 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között. Elérhetetlen lesz még az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az Erste Business MobilBank, és az SMS szolgáltatás is.

Működni fognak viszont a megjelölt időszakban az alábbi szolgáltatások:

  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
  • Mobilegyenleg feltöltése
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
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