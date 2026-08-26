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Sárvári Nicholas, a Kanadai Kereskedelmi Kamara Magyarországon nevû szervezet elnöke, és a CNS Risk nevû kibervédelmi és kockázatkezelési cég vezetõje, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Sárvári Nicholas nem a Tisza-frakció jelöltje

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Szokatlan jelenségek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére jelölt Sárvári Nicholas körül.

Fordulatokat is tartogat a szervezet elnökének kiválasztása. Kezdetként csaknem száz pályázóból választották ki az NVVH elnöki posztjára meghallgatni kívánt három legjobb jelöltet, majd, mint a 444.hu megírta, a Tisza Párt parlamenti képviselőcsoportja váratlanul bejelentkezett egy jelölttel, így Sárvári Nicholas továbbjutott a meghallgatási körbe, függetlenül attól, hogy a bizottság szavazott-e róla vagy sem, illetve mi lett annak a szavazásnak az eredménye. Ezen a bizottsági ülésen a Fidesz és a KDNP nem vett részt, a Mi Hazánk „személyi javaslatait” Novák Előd szerint leszavazták – tette hozzá a lap.

A meghallgatásokra kedd délelőtt került sor, itt a Tisza jelöltjeként hivatkoztak Sárvári Nicholasra, majd a Tisza frakció kiadott egy közleményt, amely szerint „a meghallgatott jelöltek egyike sem párt, vagy frakció jelöltje. A nyílt pályázatra jelentkezettek közül a bizottság által kapott értékelések alapján választották ki a három legtöbb pontot kapott pályázót, akiknek a meghallgatását kezdeményezte a bizottság. Emellett a minél szélesebb verseny érdekében a frakciók kezdeményezhették egy-egy plusz pályázó meghallgatását is. A Tisza-frakció élt is ezzel és a negyedik legmagasabb pontot kapott pályázó meghallgatását is kezdeményezte.”

A lap szerint így már érthetőbb a folyamat, de azt továbbra sem tudni, hogy pontosan hogyan álltak össze a pályázatokra adott pontszámok, miért nem jelentették be Sárvárit is hétfőn a bizottsági ülés után, és pontosan mi történt a hétfői, „előjelölő” zárt ülésen.

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