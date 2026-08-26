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Útépítési munkálatokat jelző közlekedési táblák az út szélén.
Nyitókép: Getty Images/Evgen_Prozhyrko

Nagy változás Szegeden

Infostart / MTI

Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szeged bevezető szakaszának bővítése: az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2×2 sávon haladhat majd a forgalom – közölte Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben ismertette, hogy a tárca és jogelődje megbízásából a Colas 2,2 kilométeren végzett kapacitásbővítést 5,3 milliárd forint értékben. A sávbővítés mellett új körforgalom, irányonként egy-egy buszöböl és tengelysúlymérő öböl épült, a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át.

Már csak a kisebb hibajavítások és a műszaki átadás-átvétel van hátra, augusztus 28-án napközben pedig beáll a végleges, 2×2 sávos forgalmi rend.

A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé: nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Emellett jobban kiszolgálja az egyetemi Science Park és a környék új ipari területeinek növekvő forgalmát is.

Vitézy Dávid a munkák befejezéséig a térségben közlekedők türelmét és megértését kérte a bejegyzésben, hangsúlyozva, hogy a fejlesztés az ő érdeküket szolgálja rövid és hosszútávon egyaránt.

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