Magyar Péter köszönetet mondott

Magyarország megcsinálta – írta Magyar Péter, aki minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért.
Havasi Bertalan: a Fidesznek ehhez semmi köze
Magyarország megcsinálta – írta Magyar Péter, aki minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért.
A londoni luxusingatlanok vonzerejét veszélyezteti a növekvő hőség és a műemlékvédelmi szabályozás merevsége, figyelmeztet a brit milliárdos Hugh Grosvenor, Westminster hetedik hercege tulajdonában álló Grosvenor Group Holdings - írta meg a Bloomberg. A cég jelenleg a kormánynál lobbizik a szabályok enyhítéséért.
A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni.
The legendary country music singer died surrounded by loved ones after "bravely facing" cancer, her representatives said.