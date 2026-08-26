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Grafikon a Paksi Atomerőmű működéséről.
Nyitókép: MTI

Magyar Péter köszönetet mondott

Infostart / MTI

A tervezettnél korábban, várhatóan már szerda este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét – közölte Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Magyarország megcsinálta – írta Magyar Péter, aki minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért.

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