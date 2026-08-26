Felmentették a hatvani kórház főigazgatóját, ez az oka

A főigazgatói feladatokat csütörtöktől megbízott főigazgatóként Valentinné Papp Violetta, az intézmény orvosigazgatója látja el, a kórház szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – közölték az MTI-vel.

Az intézmény a közelmúltban részese volt egy beteg halálával végződő nemkívánatos eseménynek, ennek kivizsgálása folyamatban van, mind a kórház, mind a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában - írták.

Az előzetes szakfelügyelői vélemény alapján, a hatósági ellenőrzést végző hatóság ideiglenes intézkedésének eredményeként a betegszállítást végző szervezet két kollégáját határozatlan időre felfüggesztették a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól - tették hozzá. Korábbi sajtóértesülések szerint holtan vittek haza egy idős csányi nőt a hatvani kórházból a betegszállítók.