Jogerősen tényleges életfogytiglant kapott a férfi, aki megölte alvó kisfiát

A közlemény szerint a férfinak és élettársának 2022-ben született gyermeke, a pár kapcsolata azonban a vádlott italozó életmódja miatt megromlott, így a nő 2024 augusztusában végleg elköltözött tőle.

A gyermekkel való kapcsolattartás szóbeli megállapodás alapján zajlott, de mivel a vádlott rendszerint nem vitte vissza a fiát a megbeszélt időpontban, az anya pert kezdeményezett.

A férfi az anya beleegyezésével 2024 októberében saját házába vitte a gyermeket, majd két nappal később úgy döntött, hogy a gyermek megölésével áll bosszút korábbi élettársán.

A gyermeket elaltatta, majd egy állatok leölésére használt eszközzel fejbe lőtte; a kisfiú a helyszínen életét vesztette.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetést helybenhagyta, így az ítélet jogerős.