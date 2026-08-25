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Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Jogerősen tényleges életfogytiglant kapott a férfi, aki megölte alvó kisfiát

Infostart / MTI

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla kedden arra a férfira, aki 2024 októberében egy állatok leölésére használt eszközzel megölte alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban – tájékoztatta a bíróség az MTI-t.

A közlemény szerint a férfinak és élettársának 2022-ben született gyermeke, a pár kapcsolata azonban a vádlott italozó életmódja miatt megromlott, így a nő 2024 augusztusában végleg elköltözött tőle.

A gyermekkel való kapcsolattartás szóbeli megállapodás alapján zajlott, de mivel a vádlott rendszerint nem vitte vissza a fiát a megbeszélt időpontban, az anya pert kezdeményezett.

A férfi az anya beleegyezésével 2024 októberében saját házába vitte a gyermeket, majd két nappal később úgy döntött, hogy a gyermek megölésével áll bosszút korábbi élettársán.

A gyermeket elaltatta, majd egy állatok leölésére használt eszközzel fejbe lőtte; a kisfiú a helyszínen életét vesztette.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetést helybenhagyta, így az ítélet jogerős.

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