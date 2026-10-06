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Az argentin Lionel Messi ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Argentína - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Így épül az új Messi-birodalom

Infostart

Lionel Messi – magyar idő szerint – szerda hajnalban játssza az utolsó mérkőzését az argentin válogatott mezében. A klubjában folytatja a pályafutását, de az igazi kérdés immár az, hogyan alakul a labdarúgás történetének egyik legkiemelkedőbb játékosának későbbi élete.

A búcsúmérkőzés a Benin elleni barátságos találkozó lesz, a Buenos Aires-i Monumental stadionban. Pályafutása 208. válogatott mérkőzése. Hazája történetének legtöbbszörös válogatottjaként és talán örökös gólrekordereként vesz búcsút az argentin szurkolóktól.

Messi augusztus 31-én jelentette be visszavonulását a válogatottól, alig hat héttel azután, hogy Argentína vereséget szenvedett Spanyolországtól a világbajnoki döntőben. Kijelentette: úgy érzi, már nincs mivel hozzájárulnia a nemzeti csapat sikeréhez.

Lionel Scaloni azonban nyitva hagyta az ajtót. Az argentin szövetségi kapitány közölte csapatkapitányával, hogy bármikor megváltoztathatja döntését, és nincs szégyellnivaló abban, ha mégis meggondolja magát. Ám minden jel arra mutat, hogy Messi válogatottbeli pályafutásának ez a fejezete valóban lezárul.

Klubszinten ellenben semmi sem utal arra, hogy pályafutása a közeljövőben véget érne. Az Inter Miamival kötött szerződése a 2028-as szezon végéig szól,

és a hozzá közel állók nem számítanak arra, hogy ne töltené ki.

Ha a környezetében lévőket kérdezik arról, mik a tervei ezt követően, csupán mosolyognak. Messi sosem volt az a típus, aki hosszú távú terveket szövöget; mindig is arra összpontosított, mi vár rá a következő mérkőzésen, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie.

Mégis, kezd körvonalazódni a következő szakasz. Messi biztosan továbbra is kapcsolatban marad a labdarúgással. Ugyanakkor érdeklődése az üzleti élet és a befektetések felé is kiterjed, és már elkezdte felépíteni azt a birodalmat, amely túlmutat a stadionok bejáratán.

Régóta foglalkoztatja a gondolat, hogy sportigazgatóként vagy klubelnöki tanácsadóként tevékenykedjen. Szeretne közel maradni a döntéshozatalhoz anélkül, hogy ki lenne téve az egyes vezetői pozíciókkal járó állandó utazás, telefonálgatás és tárgyalások okozta mindennapi nyomásnak.

Amikor nemrégiben arról kérdezték, melyiket választaná – az edzői vagy a tulajdonosi szerepkört –, Messi egyértelműen a tulajdonosi pozíció mellett döntött. Döntése logikusnak tűnik: az edző hétről hétre az eredménykényszer nyomása alatt él, számtalan részlettel kell foglalkoznia, és folyamatosan válsághelyzetekkel, sérülésekkel, valamint kritikákkal szembesül.

Ezzel szemben a tulajdonos nyugodtabb pozícióból, a mérkőzések közvetlen nyomásától viszonylagos távolságban határozhatja meg a klub általános irányvonalát. Messi azonban nem olyan tulajdonos akar lenni, aki csupán kinevezi az edzőt, majd visszahúzódik a háttérbe; részt kíván venni a részletek kidolgozásában, döntéseket akar hozni, és nyomon akarja követni a projekttel kapcsolatos összes folyamatot.

Spanyolországban Messi már lerakta ennek alapköveit.

  • Áprilisban megvásárolta az ötödosztályban szereplő, Barcelona külvárosában található UE Cornellàt, azzal a céllal, hogy inkubátorként, „keltetőként” szolgáljon a fiatal tehetségek számára.
  • Ezt követte a spanyol másodosztályban játszó CD Eldense ügye, amely még nagyobb visszhangot váltott ki. Október 1-jén jelentették be, hogy a klub tulajdonjoga – a spanyol Országos Sporttanács végső jóváhagyására várva – Messihez kerül.

Úgy tűnik, az Eldense központi szerepet játszik majd Messi terveiben, bár a csapat elsődleges feladata a szezonban szerény, ugyanakkor egyértelmű: a kiesés elkerülése. Éppen ezért az új tulajdonos érkezésével egy időben Javi Calleja, a Villarreal korábbi edzője vette át a szakmai irányítást.

A jelenlegi elképzelés szerint mindkét klubot Messi bizalmi emberei irányítják, akik összekötő kapocsként szolgálnak közte és a csapatok között, amíg ő maga is teljes mértékben be nem tud kapcsolódni a projektbe. Messi nem csupán távolról figyeli az eredményeket: saját számítógépén folyamatosan nyomon követi az Eldense mérkőzéseit.

Új tulajdonosként az első üzenetét a Real Oviedo elleni 4–1-es győzelem után tette közzé Instagram-oldalán: „Aupa Deportivo” – azaz „Hajrá, Deportivo”.

Messi neve azonnal éreztette hatását.

Néhány napon belül mintegy tucatnyi vállalat nyújtott be kérelmet a klub szponzorálására;

köztük voltak olyan márkák is, amelyek korábban már tárgyaltak a korábbi tulajdonosokkal – bár végleges megállapodás nem született –, valamint olyanok is, amelyek már korábban üzleti kapcsolatban álltak az argentin sztárral.

Uruguayban Messi egy másik projektet is indított közeli barátjával, Luis Suárezzel.

A páros 2025 májusában alapította meg a Deportivo LSM-et, a csapat pedig már az első szezonjában feljutott az ország harmadosztályába.

A kezdeti tervek még egy kiterjedtebb klubhálózatról szóltak, ám a csapatok különböző osztályokon keresztüli versenyeztetésével járó magas költségek hamar lehűtötték a lelkesedést.

A kiterjedt klubhálózat ötlete mára lekerült a napirendről; Messi most elsősorban arra összpontosít, hogy az Eldense meg tudja vetni a lábát a spanyol labdarúgásban.

Miamiban is vár rá egy fontos lehetőség: az Inter Miamival kötött szerződése értelmében visszavonulása után tulajdonrészt szerez a klubban.

Ugyanakkor saját, vadonatúj klub alapítása az Egyesült Államokban nem szerepel a jelenlegi tervei között.

Bár a szurkolók számára vonzó gondolat Messi argentínai visszatérése – különösen a Newell’s Old Boyshoz, gyermekkora rosariói klubjához fűződő érzelmi kötődése miatt –, a valóság az, hogy erről hivatalosan még senki sem tárgyalt.

Jelenlegi tervei elsősorban Európára és Miamira összpontosítanak, miközben Castelldefelsben – a tenger és Barcelona közelében – várja őt az ideális családi otthon.

Bár a klubtulajdonlás fontos részét képezi terveinek, az utánpótlás-nevelés különleges helyet foglal el Messi érdeklődési körében. Ezen a téren is erős a Newell’s Old Boys jelenléte: a klub egyike annak a 16 akadémiának, amely részt vesz az idei „Messi Kupán”.

Érdeklődése pedig túlmutat azon, hogy csupán a nevét adja a tornához. Lelkesen követi fia mérkőzéseit és az azokhoz kapcsolódó eseményeket, idejének és pénzének egy részét pedig az utánpótlás-versenyek támogatására fordítja.

A torna nyolc csapattal indult, ám tavaly Messi meglepte a szervezőket: bár arra számítottak, hogy csak egy-két mérkőzésen – esetleg a döntőn – vesz majd részt, végül a teljes torna során minden egyes találkozót a helyszínen tekintett meg.

Az idei kiírásban a résztvevő csapatok száma a duplájára, 16-ra nőtt; a küzdelmek október 25-én kezdődnek az Inter Miami floridai létesítményében.

A mezőnyt neves klubok és akadémiák alkotják – köztük az Atlético Madrid, a Chelsea, a Barcelona, az Internazionale, az Arsenal és az UE Cornellà –, számos más csapat mellett.

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Így épül az új Messi-birodalom

Így épül az új Messi-birodalom

Lionel Messi – magyar idő szerint – szerda hajnalban játssza az utolsó mérkőzését az argentin válogatott mezében. A klubjában folytatja a pályafutását, de az igazi kérdés immár az, hogyan alakul a labdarúgás történetének egyik legkiemelkedőbb játékosának későbbi élete.
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