Így emlékezett meg a kormány és az ellenzék az aradi vértanúkról

Az állami megemlékezések reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren kezdődtek, ahol katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Baka András köztársasági elnök mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő.

A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány-örökmécseshez, ahol Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el.

A Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál tartott rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az aradi tizenhármak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el. Szólt arról is, hogy katonaként ennek a napnak különös súlya van, mert aki egyszer esküt tett a hazája szolgálatára, az tudja: az eskü nem néhány ünnepélyesen kimondott mondat, hanem „iránytű”, és akkor van igazán jelentősége, amikor nehézzé válik követni.

A miniszter szerint ma is fontos kimondani, hogy a hazaszeretet senkinek nem a kizárólagos tulajdona, „nem lehet párthoz, pozícióhoz vagy politikai oldalhoz kötni”. Az aradi vértanúk története egyik legfontosabb üzenetének nevezte, „hogy a szolgálat nem önmagunkról szól, a felelősség nem kiváltság, a hatalom pedig soha nem lehet önmagáért való”.

Magyar Péter miniszerelnök Gyulán tartott beszédében azt mondta: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté.

Kitért arra, hogy miniszterelnökként számára október 6. különösen súlyos nap, mert nem lehet úgy végiggondolni gróf Batthyány Lajos sorsát, hogy az ember ne érezze ennek a hivatalnak a súlyát.

„Lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg a másik ember magyarságát, hogy nem nevezünk rovarnak egyetlen magyar embert sem. Lehet másképp látni a világot úgy, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk, például ma, október 6-án” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy talán ez volna a legméltóbb tisztelet azok előtt, akik meghaltak a magyar szabadságért.

A kormányfő kijelentette: „A hatalom nem tulajdon. A miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges, mert előbb-utóbb minden miniszterelnökből volt miniszterelnök lesz. Magyarország viszont itt marad”.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi kormányfő a „Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára” kezdetű népballada feldolgozását osztotta meg Facebook-oldalán az emléknapon, bejegyzéséhez csak annyit írt: „Gloria Victis!”

A Fidesz és a KDNP a Batthyány-örökmécsesnél tartott közös megemlékezésén Bóka János, a Fidesz és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is – utalva az Orbán-kormány múlt héten letartóztatott minisztereire – a „politikai foglyok” szabadon bocsátását követelte. "Kiállok közösségünk tagjai mellett, akik ennek terhét politikai fogolyként viselik, akkor is, ha most nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden" - fogalmazott Bóka János.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy értékelt: most olyan idő van, amikor bátor emberekre van szükség, akik ki mernek állni az egyének szabadsága az ország függetlensége mellett, és azért is, amit a rendszerváltás óta kivívtak. A KDNP frakcióvezetője felidézte az aradi vértanúk utolsó mondatait, és úgy fogalmazott: nem gondolták volna, hogy a márciusi ifjak követelései közül valaha még aktuális lesz Magyarországon a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátására vonatkozó.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában azt írta: a szabadság nem ajándék, hanem a közös akarat, a bátorság, a kitartás eredménye. „Adja az ég, hogy soha többé ne kelljen érte vérrel, emberélettel fizetni, azt azonban már sokszor megtanultuk, hogy akarat, bátorság és kitartás minden pillanatban kell a kivívásához vagy megtartásához” – fogalmazott.