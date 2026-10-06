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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megvan, mikor dőlhet el, ki lesz az Alkotmánybíróság új elnöke

Infostart / MTI

Kiírta az Alkotmánybíróság (Ab) az elnöki tisztségre szóló pályázatot kedden.

Az Ab honlapján közzétett határozat értelmében a vezetői megbízatás az Alaptörvény alapján határozott időtartamra, három évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat.

A felhívás tartalmazza az Ab elnökének főbb feladatait, valamint, hogy a pályázati dokumentációnak mit kell tartalmaznia.

A pályázat benyújtási határideje 2026. október 26., hétfő 16 óra. Az elbírálásra nyolc napot irányoznak elő a kiírásban, ennek megfelelően

az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2.

A pályázatról az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással dönt. Az elnök megválasztásához a tagok több mint felének a szavazata szükséges.

Az elnök megválasztását az Alaptörvény tizenhetedik módosítása utalta ismét a testület tagjainak hatáskörébe. Az Országgyűlés által szeptember közepén elfogadott törvénymódosítás az elnökválasztás részletes szabályait is meghatározta.

Az Ab korábbi elnöke, Polt Péter mandátuma szeptember 1-jén járt le, miután az alaptörvény említett módosítása kimondta, hogy az „Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik”. Ezt a kort Polt Péter már korábban elérte.

A testület elnöki jogköreit jelenleg Czine Ágnes elnökhelyettes gyakorolja, aki szeptember 1-jétől látja el ezt a posztot; az ő 12 éves mandátuma november közepén jár le.

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