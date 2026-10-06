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Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a washingtoni Fehér Házból távozóban 2026. október 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum

Trump szerint az iszlám akarja átvenni a hatalmat Franciaországban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A bevándorlást és az iszlámot tette felelőssé Donald Trump amerikai elnök kedden a franciaországi diáktüntetésekért.

„Ami ma Franciaországban történik, az nem más, mint az elszabadult tömeges bevándorlás. Ez az egész nem az iskolákról szól, hanem arról, hogy az iszlám át akarja venni a hatalmat egy valaha nagyszerű országban” – fogalmazott az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Franciaországban három hete tartanak erőszakos cselekményekkel kísért iskolafoglalások, amelyek már a tanintézmények negyedét érintik. Kedden több tízezer francia középiskolás vonult utcára mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett tiltakozónapon.

A demonstrációkon az utóbbi napokban összecsapások is kirobbantak, és rongálásokról is érkeztek jelentések. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint a tiltakozó mozgalomban már 215 diák, 85 tanintézményi dolgozó – köztük 34 igazgató és igazgatóhelyettes –, valamint 715 rendőr sérült meg.

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Kezdőlap    Külföld    Trump szerint az iszlám akarja átvenni a hatalmat Franciaországban

tüntetés

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